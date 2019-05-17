Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва

Под домашним арестом Кирюхин будет находиться до 20 июня 2019 года.
По данным источников агентства, следствие считает Кирюхина организатором хищения бюджетных денег. Следователь рассказал, что точный ущерб по этому делу пока устанавливается.
16 мая Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Росрезерва Александра Кирюхина по уголовному делу о хищениях в рамках исполнения госконтракта на 3 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
Под домашним арестом Кирюхин будет находиться до 20 июня 2019 года.
По данным источников агентства, следствие считает Кирюхина организатором хищения бюджетных денег. Следователь рассказал, что точный ущерб по этому делу пока устанавливается.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter