3 августа
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Жизнь

Суд признал бронь недостаточным основанием для отсрочки от мобилизации. Что это значит

Военкоматы имеют право в рамках мобилизации призывать в армию россиян, у которых есть бронь.

Армия
Армия
FreePik

Такое решение принял Сургутский городской суд и утвердила апелляционная комиссия, сообщает RTVI.

В карточке дела на сайте суда содержится отсылка к пятому пункту Общего раздела Методических рекомендаций.

«Бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан», — написано в самом решении.

1
Что представляет из себя бронь мобилизации, защищает ли она на самом деле?

Бронь - это временная отсрочка от призыва, мобилизации и мобилизационной подготовки для сотрудников госорганов, местных органов власти и компаний, которые государство считает критически важными.

Россияне с бронью освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время.

Бронь выдается не навсегда, а на определенный период, который устанавливает военкомат. Например, на полгода или год.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru
2
Кому положена бронь?

В списке 23 отрасли, работникам которых положена бронь. Также сотрудник должен выполнять функции, которые критически важны для работоспособности предприятия. Список сотрудников определяет работодатель, затем его подают в военкомат. Бронь положена только тем, кто устроился на работу в нужной отрасли до объявления частичной мобилизации, стаж не имеет значения;

  • Бронь положена имеющим категорию «Д» в военном билете;
  • В случае достижения определенного возраста также дается бронь. Рядовым или сержантом уже нельзя стать в 50 лет, младшим офицером - в 60 лет, старшим офицером - в 65 лет;
  • Сотрудникам Государственной противопожарной службы, состоящим на специальном воинском учете;
  • Болеющим ВИЧ/СПИД. Также состоящим на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах;
  • Находящимся под административным надзором после освобождения из тюрьмы.
3
Что делать, если пришла повестка, но есть бронь

Если человек получил повестку лично в руки и под подпись, а потом не пришел в военкомат без уважительной причины, ему вынести предупреждение или оштрафовать на 500-3 тыс. рублей.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru
4
Кого военкоматы оштрафуют в первую очередь по новым законам

Власти ужесточили законодательство, которое регулирует проведение призыва и наказания за нарушение этих правил.

Кроме того, Госдума приняла закон о повышении призывного возраста не в том варианте, который обсуждался ранее (перенос возрастного диапазона на 21-30 лет), а с расширением от 18 лет до 30. При этом в ходе обсуждения законопроекта решили отказаться от обещанного поэтапного повышения.

Эти изменения утвердил и Совет Федерации.

5
Чем новая повестка отличается от старой?

Российское правительство утвердило особую форму повестки для проведения мобилизации - в отличие от бланков общего образца, которые рассылались мобилизованным осенью 2022 года.

Президент России подписал законы о повышении штрафов за неявку по повестке в военкомат и уклонение от медкомиссии.

Ранее разбор. Что такое военное положение, и что будет, если его введут в России

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