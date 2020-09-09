Суд признал регистрацию бренда «Фирсова Слобода» недобросовестной

К антимонопольщикам обратились представители агенства недвижимости «Дом», которое оказывало агентские услуги в поселках Фирсово и Санниково под Барнаулом.
В 2018 году другая компания, занимающаяся недвижимостью, купила исключительное право и начала использовать бренд «Фирсова Слобода Firsova Sloboda».
Заявители утверждали, что это было сделано, чтобы устранить их агенство с рынка, так как после регистрации бренда «Дом» не смог бы использовать обозначение «Фирсова Слобода» для операций с недвижимостью.
Суд подтвердил обоснованность выводов антимонопольного органа о недобросовестных действиях компании при регистрации товарного знака.
Также фирме не удалось оспорить штраф в 100 тыс. рублей.
«В данном случае решение антимонопольного органа, устанавливающее факт недобросовестной конкуренции по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак, может стать основанием для подачи жалобы заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку,
т. е.его регистрации», — заявили в антимонопольном ведомстве.