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Жизнь

Суд признал регистрацию бренда «Фирсова Слобода» недобросовестной

Суд по интеллектуальным правам подтвердил, что действия фирмы «Фирсова Слобода» нарушают антимонопольное законодательство. Ранее алтайское УФАС признало действия компании нарущающими конкуренцию.

Усадебный Берег - Фирсово.
Усадебный Берег - Фирсово.
Анна Зайкова.

К антимонопольщикам обратились представители агенства недвижимости «Дом», которое оказывало агентские услуги в поселках Фирсово и Санниково под Барнаулом.

В 2018 году другая компания, занимающаяся недвижимостью, купила исключительное право и начала использовать бренд «Фирсова Слобода Firsova Sloboda».

Заявители утверждали, что это было сделано, чтобы устранить их агенство с рынка, так как после регистрации бренда «Дом» не смог бы использовать обозначение «Фирсова Слобода» для операций с недвижимостью.

Суд подтвердил обоснованность выводов антимонопольного органа о недобросовестных действиях компании при регистрации товарного знака.

Также фирме не удалось оспорить штраф в 100 тыс. рублей.

«В данном случае решение антимонопольного органа, устанавливающее факт недобросовестной конкуренции по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак, может стать основанием для подачи жалобы заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, т. е. его регистрации», — заявили в антимонопольном ведомстве.

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