Суд расставил точки по делу рубцовского школьника, который ударил тренера

Алтайский краевой суд оправдал рубцовского школьника, на которого заявил тренер по футболу за умышленное причинение вреда здоровью, пишет Mash Siberia .

По утверждению тренера, мальчик ударил его локтем в живот, что привело к повреждению внутренних органов.

Суд возбудил уголовное дело и признал мальчика виновным.

Но семья обвиняемого подала на апелляцию и решение суда отменили.

Предполагается, что семья мальчика получит компенсацию в размере 500 тыс. рублей.

Ранее житель Заринска предстал перед судом за ДТП, в котором погибли двое детей. По данным следствия, на участке трассы в Тогульском районе обвиняемый ехал за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Не справился с управлением и съехал в кювет. Находящиеся в автомобиле 14-летний сын водителя, 32-летний родственник со своим 9-летним ребенком погибли на месте.