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Суд снял арест со счета экс-главы Минэкономразвития Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы снял арест со счета экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет лишения свободы за взяточничество, сообщает BFM.

Зал судебных заседаний.
Зал судебных заседаний.
mos-gorsud.ru

С заявлением об этом в суд обратилось московское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Ведомство просило разблокировать счет бывшего чиновника в Сбербанке.

Согласно озвученному в суде заявлению, за осужденным числится задолженность почти в 125 млн рублей. Ранее, как сообщала защитница Улюкаева Лариса Каштанова, ее клиент выплатил 5 млн рублей в счет погашения назначенного ему по приговору штрафа.

На заседании суда 31 октября Лариса Каштанова и прокурор Павел Филипчук просьбу поддержали, как и сам Улюкаев. Он участвовал в слушании в режиме видеосвязи из колонии в Твери, где отбывает срок.

«Поддерживаю», — произнес он одно лишь слово.

Дело Улюкаева

Внешне осужденный никак не изменился с момента вынесения ему приговора 15 декабря 2017 года. Тогда Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в получении взятки в 2 млн долларов (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Кроме того, суд назначил Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей.

12 апреля Мосгорсуд признал приговор законным, отклонив апелляционные жалобы защиты. Приговор скорректировали лишь незначительно.

В конце мая экс-министр был этапирован в исправительную колонию № 1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери) для отбытия наказания. Там он устроился на работу в библиотеку. 29 июня суд вернул 2 млн долларов, которые использовались в «оперативном эксперименте», генералу ФСБ Олегу Феоктистову, ранее работавшему начальником службы безопасности «Роснефти».

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