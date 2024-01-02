Суд в Барнауле вынес новые приговоры мобилизованным, сбежавшим в самоволку

Во вторую половину декабря Барнаульский гарнизонный суд вынес девять обвинительных приговоров, связанных с преступлениями против военной службы. Большая часть из них совершены мобилизованными, самовольно составившими войсковую часть. Кто-то из них после «самоволки» явился в часть сам, другие были обнаружены и доставлены в войсковую комендатуру.

Вот типичная история. Мобилизованный Данил Н. без уважительных причин и в период мобилизации самовольно оставил место службы 24 ноября 2022 года. А 12 декабря явился в пункт постоянной дислокации восковой части.

Однако 13 декабря вновь отправился в самоволку в период мобилизации и явился в часть только 20 марта 2023 года. 19 декабря суд признал его виновным в преступлении по статье 337 УК РФ - самовольное оставление части или места службы.

Мужчину лишили свободы на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил6 уточнила пресс-служба суда.

В декабре, согласно сведениям картотеки суда, Барнаульский гарнизонный суд вынес 17 обвинительных приговоров, связанных с преступлениями против военной службы. Большинство приговоров вынесены из-за самовольного оставления части мобилизованными.

Самые большие сроки, которые в 2023 году получали мобилизованные, самовольно покинувшие службу, - 7-8 лет колони общего режима, ранее писал altapress.ru.

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