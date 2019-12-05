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Жизнь

Суд вынес приговор бийчанке, которая жестоко убила 11-месячную дочь

26-летнюю жительницу Бийска Екатерину Шишкову суд приговорил к 15 годам лишения свободы. Ее признали виновной в убийстве 11-месячной дочери, сообщает «Банкфакс». По словам женщины, ребенок отнимал у нее много времени и сил.

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

Женщина пила и вела асоциальный образ жизни. В июле 2019 года она вернулась из гостей в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок плакал, бийчанка не могла уснуть. Тогда она с силой ударила дочь рукой по голове, а затем с высоты собственного роста швырнула ее головой в стену.

Ребенок погиб на месте. Наутро, поняв, что дочь мертва, женщина завернула ее тело в полиэтиленовый пакет и отнесла в подъезд одного из жилых домов. Труп младенца обнаружили случайные прохожие.

Издание уточняет, что погибшая девочка — не первый ребенок бийчанки. У нее был младенец, который умер в 2017 году. Тогда мать почти неделю ходила по городу с его телом на руках.

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