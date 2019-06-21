Суд вынес приговор сыну генералу ФСБ по делу о наркотиках

В Москве к десяти годам колонии строгого режима приговорили Евгения Здановича. По данным СМИ, это сын бывшего главы Центра общественных связей ФСБ, генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича, пишет РБК.

Евгения Здановича задержали летом прошлого года. По данным следствия, он купил у неустановленного лица 116 г гашиша и 46 г марихуаны и расфасовал их в упаковки для дальнейшего сбыта. В тот же день его задержали, уточняет РИА Новости.

В отношении Евгения Здановича завели дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере».

Александр Зданович занимал должность руководителя Центра общественных связей и управления программ содействия ФСБ с 1996 по 1999 год. Является профессором кафедры истории Академии ФСБ. В 2002 году входил в оперативный штаб по освобождению захваченных террористами в здании столичного Театрального центра заложников.