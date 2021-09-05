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Жизнь

Суд запретил Google и Яндексу выдавать в поисковиках фразу «Умное голосование»

Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование», пишет «Коммерсант».

Google, MacBook.
Google, MacBook.
СС0

Решение в отношении поисковых систем опубликовано на сайте суда.

«Запретить оператору поисковой системы компании Google, LLC использовать обозначение „Умное голосование“ в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска», — говорится в решении суда в отношении Google.

Аналогичная формулировка приводится в решении относительно Яндекса.

Иски в суд подала ставропольская компания «Вулинтертрейд», занимающаяся продажей овечьей шерсти.

Как оказалось, ранее Роспатент закрепил за российской компанией товарный знак «Умное голосование».

«Умное голосование» — стратегия, предусматривающая голосование за кандидата, имеющего больше шансов победить кандидата от правящей партии. Проект запустили в ноябре 2018 года, при его помощи альтернативные кандидаты реально побеждали на выборах в своих округах.

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