Суд заставил 250 часов «батрачить» кузбасского чиновника за постоянные турпутевки для родителей

Бывшего главу комитета по управлению госимуществом (КУГИ) Кемеровской области Александра Решетова приговорили к 250 часам обязательных работ по делу о мошенничестве, пишет « Тайга.инфо ».

Решение вынес Центральный районный суд Кемерова. Отмечается, что обвинение переквалифицировали на менее тяжкое. Решение обжаловали защита, прокуратура и сам потерпевший.

Изначально Решетова обвиняли в «хищении путем обмана с использованием служебного положения в крупном размере». По версии следствия, он поспособствовал получению турпутевок для своих родителей в 2016—2018 годах, пользуясь тем, что фонд «Милосердие» был подконтролен ему.

Следствие оценило ущерб более чем в 500 тыс. рублей. Однако по двум эпизодам суд освободил бывшего чиновника от ответственности за истечением сроков давности.

Решетов подал апелляцию, но Центральный районный суд, через который жалоба направлялась в облсуд, отклонил ее, «так как она не содержит доводов и оснований, по которым он не согласен с вынесенным приговоров».

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По мнению защиты Решетова, суд отнесся критически к показаниям Любови Бузы, представлявшей потерпевший фонд «Милосердие». Она не увидела ущерба в действиях экс-главы КУГИ. Также утверждала, что траты на путевки соответствовали уставным целям и просила закрыть дело.

Приговор обжаловала и прокуратура. Обвинение просило для Решетова пять лет условно.

Как отмечает издание, «Милосердие» использовалось для «оперативного решения вопросов», в том числе, в социальной сфере, а деньги туда собирали с бизнесменов. Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отрицал связи с фондом и не явился в суд по делу Решетова.

Фонд «Милосердие» также фигурирует в «деле двух заместителей Тулеева» о вымогательстве акций (51%) шахты «Разрез Инской», стоимостью более миллиарда рублей. В середине ноября 2016 года были задержаны восемь человек.