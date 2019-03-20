На Алтае в десятке сёл людей хоронили в неположенных местах

У прокуратуры Бийского района возникли вопросы к районным властям по поводу соблюдения законов о погребении и похоронном деле. Надзорное ведомство установило, что людей хоронили в неположенных для этого местах. Вопрос пришлось решать через суд.

В десяти селах района людей хоронили в местах, не предназначенных для данных целей. Где именно, в прокуратуре не уточняют. В то же время земельные участки, которые предназначались для захоронения умерших, не были поставлены на государственный учет. Соответственно, деньги на указанные цели сельским поселениям не выделялись, говорится в сообщении прокуратуры.

Также в районе нет специализированных служб по вопросам похоронного дела, что «препятствует реализации прав граждан на гарантированное предоставление материальной и иной помощи для погребения умершего».

Главе Бийского района внесли представление, по результатам рассмотрения которого земельные участки оформили по закону.

Татьяна Жданова,

помощник прокурора Бийского района:

Поскольку администрацией района меры по созданию специализированных служб по вопросам похоронного дела по результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования не приняты, в Бийский районный суд направлено административное исковое заявление к администрации Бийского района о признании бездействия незаконным, возложении обязанности по созданию на территории Бийского района специализированной службы.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворили в полном объеме.