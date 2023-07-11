Судак-монстр раскачивал лодку сибирского рыбака, но все же попался на уху

Ловля сначала не задалась, но ближе к ночи начало клевать, пишет vn.ru.

Подъем добычи давался нелегко — максимум на полметра с глубины. Потом "груз" опять уходил ко дну реки Бердь. Судака удалось затащить в лодку не с первой попытки. Рыбина отчаянно сопротивлялась и раскачивала судно. Но в конце концов победил рыбак.

Вес судака составил 4 кг 585 г.

О дальнейшей судьбе рыбины неизвестно. Но голова и хвост — идеально подойдут для ухи. А из белого мяса рыбы можно приготовить отличное заливное. Или хе.

Между тем два года назад другому рыбаку удалось поймать судака весом восемь килограммов. Хищника доставали с помощью багров.