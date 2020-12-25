Судебные приставы ловили нарушителей закона в Барнауле возле Galaxy

Барнаульцы были немало удивлены, что на входе им приходится общаться с сотрудниками УФССП.
За однодневное профилактическое мероприятие посетителям вручили 150 информационных буклетов и 37 уведомлений о наличии задолженности.
Кроме того, судебные приставы наложили арест на три транспортных средства барнаульцев.
А через терминалы заставили должников оплатить «старые грехи» на сумму 72 тыс. рублей.
С точки зрения федерального ведомства, профилактическое мероприятие получилось достаточно эффективным. Но вряд ли оно повышает привлекательность торгово-развлекательного центра, принадлежащего семейству бизнесменов Ракшиных.