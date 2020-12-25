Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Судебные приставы ловили нарушителей закона в Барнауле возле Galaxy

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю отчиталось о профилактическом мероприятии, которое проводилось возле торгово-развлекательного центра Galaxy.

В Барнауле достраивают ТРЦ Galaxy.
В Барнауле достраивают ТРЦ Galaxy.
Анна Зайкова

Барнаульцы были немало удивлены, что на входе им приходится общаться с сотрудниками УФССП.

За однодневное профилактическое мероприятие посетителям вручили 150 информационных буклетов и 37 уведомлений о наличии задолженности.

Кроме того, судебные приставы наложили арест на три транспортных средства барнаульцев.

А через терминалы заставили должников оплатить «старые грехи» на сумму 72 тыс. рублей.

С точки зрения федерального ведомства, профилактическое мероприятие получилось достаточно эффективным. Но вряд ли оно повышает привлекательность торгово-развлекательного центра, принадлежащего семейству бизнесменов Ракшиных.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость