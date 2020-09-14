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Жизнь

Судебные приставы на Алтае арестовали иномарки крупных должников

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Алтайскому краю объявило о результатх небольшой операции по поиску имущества должников. Ведомству удалось найти и арестовать четыре машины незаконопослушных граждан.

По «барнаульскому Арбату» вновь проехалась иномарка.
По «барнаульскому Арбату» вновь проехалась иномарка.
Скриншот с видео из группы "Баранул 22" в vk.com

Владельцы всех машин сознательно уклонялись от исполнения судебных решений. Они задолжали большие суммы по банковским кредитам или налоговым платежам.

Поскольку честно платить они отказывались, их движимое имущество было объявлено в федеральный розыск.

В результате розыскных действий совместно с другими федеральными службами приставы нашли и арестовали четыре автомобиля общей стоимостью 800 тыс. рублей.

По всей вероятности, они будут выставлены на продажу в счет погашения долга.

В УФССП напоминают жителям Алтайского края: чтобы узнать о своих долгах, необходимо зайти на сайт управления в раздел «Банк данных исполнительных производств» или воспользоваться приложением «ФССП» на мобильных устройствах.

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