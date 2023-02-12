Судебные приставы приостановили работу «Водоканала» в Каменском районе

«Водоканал» приостановил работу в Каменском районе. Он обслуживал потребителей из сел и деревень, сообщают « Каменские Известия ».

На «Водоканале» отметили, что работу предприятия остановили федеральная служба судебных приставов и налоговая инспекция.

Счета предприятия арестовали, а сотрудникам запретили выплачивать зарплату. Кроме того, запрещено покупать запчасти и оборудование, рассчитываться с подрядчиками, заправлять топливом служебные машины.

При этом арест на лицевой счет компании наложили еще в 2018 году.

За решение проблемы взялись Каменская межрайонная прокуратура и глава района Иван Панченко.

Однако «Водоканал» все еще может выезжать на ликвидацию аварий на подведомственных объектах водоснабжения.