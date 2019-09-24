Зачем в Барнаул приедет самая красивая девушка-арбитр России

2 Как она попала в футбол?

Ни мать, ни отец Екатерины не имели к спорту отношения, поэтому, как поступают многие родители девочек, отдали дочь на танцы. Но к 12 годам интерес к танцам пропал: Катя задерживалась после уроков, чтобы погонять мяч с мальчиками, а на стене в ее комнате появился постер Стивена Джеррарда, писал про нее Life.ru.

На футбольном поле Екатерину присмотрел местный тренер и позвал ее в команду. В итоге девушка выступала за женскую сборную Сибири и за Красноярский педагогический университет, в котором училась, а параллельно пробовала свои силы в качестве судьи.