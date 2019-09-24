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Жизнь

Зачем в Барнаул приедет самая красивая девушка-арбитр России

На предстоящих выходных в Барнауле пройдут матчи первенства России среди женских команд в первом дивизионе. В качестве судьи заявлена Екатерина Костюнина из Красноярска. Девушка, которая пока только начинает свой судейский путь, уже довольно популярна и признана самым сексуальным арбитром России.

Екатерина Костюрина, футбольный арбитр
Екатерина Костюрина, футбольный арбитр
https://www.instagram.com/kostyuninaa/?hl=ru
1 Как Екатерина Костюнина стала популярной?

Жительница Красноярска в одно мгновение проснулась знаменитой на весь мир, когда один из популярных блогеров опубликовал новость о ней. Произошло это в 2016 году. Тогда информацию о привлекательном арбитре тут же подхватили отечественные и зарубежными СМИ, наделив ее статусом самой сексуальной девушки-арбитра России.

2 Как она попала в футбол?

Ни мать, ни отец Екатерины не имели к спорту отношения, поэтому, как поступают многие родители девочек, отдали дочь на танцы. Но к 12 годам интерес к танцам пропал: Катя задерживалась после уроков, чтобы погонять мяч с мальчиками, а на стене в ее комнате появился постер Стивена Джеррарда, писал про нее Life.ru.

На футбольном поле Екатерину присмотрел местный тренер и позвал ее в команду. В итоге девушка выступала за женскую сборную Сибири и за Красноярский педагогический университет, в котором училась, а параллельно пробовала свои силы в качестве судьи.

3 Как складывается ее карьера арбитра?

Пока в этом плане достижения у Екатерины довольно скромные. Сейчас в ее послужном списке судейство матчей первого женского и третьего мужского дивизиона чемпионата России по футболу. Но амбиции у девушки гораздо серьезнее — она планирует дорасти до уровня российской премьер-лиги и даже получить лицензию ФИФА.

Кстати, коллеги Екатерины по женскому судейству относятся к ней неоднозначно. Довольно жесткие заявления в отношении нее позволила себе Анастасия Пустовойтова, российский арбитр, входящая в ТОП-10 лучших женских рефери ФИФА. Она сказала, что Костюнина лишь выдуманное медийное лицо с «отфотошопленной попой».

4 Что Екатерина будет делать в Барнауле?

Ей предстоят отсудить два матча женского «Алтая» с командой «Кристалл» из Новосибирска. Встречи пройдут 28 и 29 октября 2019 года на стадионе школы Алексея Смертина (ул.Энтузиастов, 12 б). Начало в 17:00.

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