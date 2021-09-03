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Жизнь

Судимый охранник украл более километра алюминиевых проводов в Алтайском крае

В Алтайском крае ранее судимый охранник украл электрические провода и сдал в пункт приема металла, сообщает региональное МВД.

ЛЭП.
ЛЭП.
Настасья Коваленко

Жителя Смоленского района подозревают в краже 1 205 метров алюминиевых проводов.

«Ранее судимый мужчина охранял недействующую территорию мехтока и знал, что данная линия электропередач в настоящий момент обесточена», — рассказали в ведомстве.

Охранник срезал четыре пролета проводов и сдал в ближайший пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила около 10 000 рублей.

Возбудили уголовное дело по факту кражи. Сельчанину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее другой житель Алтайского края за два месяца украл полтора километра проводов.

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