Судимый охранник украл более километра алюминиевых проводов в Алтайском крае

Жителя Смоленского района подозревают в краже 1 205 метров алюминиевых проводов.
«Ранее судимый мужчина охранял недействующую территорию мехтока и знал, что данная линия электропередач в настоящий момент обесточена», — рассказали в ведомстве.
Охранник срезал четыре пролета проводов и сдал в ближайший пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила около 10 000 рублей.
Возбудили уголовное дело по факту кражи. Сельчанину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее другой житель Алтайского края за два месяца украл полтора километра проводов.