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Жизнь

Судья допустила арифметическую ошибку, наказывая сибирячку за ДТП с «пожаркой»

В Забайкалье судья ошиблась при подсчете ущерба, который должна выплатить водитель автомобиля Lexus после ДТП с пожарной машиной, сообщает «Чита.Ру».

Суд.
Суд.
Pixabay.com

ДТП произошло на перекрестке. Lexus ехал на разрешающий сигнал светофора, когда столкнулся с «Уралом». Причем пожарная машина двигалась против движения по односторонней улице.

Женщина заявила, что ее вины в ДТП не было, поскольку пожарная машина ехала без сирены. Об отсутствии сигнала рассказали и свидетели.

Однако суд решил иначе: признал степень вины водителя пожарной машины в 30%, водителя Lexus — в 70%.

Примечательно, что изначально суд постановил взыскать 617 тыс. рублей с автоледи, но после корректировки сумма составила 326 тысяч.

«Расчет производится по формуле. Была допущена арифметическая ошибка, неточность. Ошибка устранена определением суда, принятым через несколько дней после вынесения решения», — уточнили изданию в суде.

Сибирячка отметила, что будет обжаловать признание вины в ДТП — вплоть до Верховного суда и Европейского суда по правам человека.

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