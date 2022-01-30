Судья не смог попасть на работу из-за неубранного снега вокруг райсуда в Петербурге

Судья Колпинского районного суда не смог попасть на работу из-за неубранного снега, который перекрыл вход в здание суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В воскресенье днем, 30 января, у судьи Колпинского райсуда возникли проблемы при проходе на работу для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

«К суду не подойти из-за снега. Судье, секретарю, прокурору — не пройти, конвою — не проехать», — говорится в сообщении.

За уборку снега на данной территории отвечают власти Колпино. Однако на звонки председателя суда там никто не ответил.

Позже в пресс-службе судов заявили, что снег таки убрали и судья смог пройти на работу.

«Возможность вершить правосудие в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга восстановлена!» — подчеркнули в сообщении.