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Жизнь

Судья не смог попасть на работу из-за неубранного снега вокруг райсуда в Петербурге

Судья Колпинского районного суда не смог попасть на работу из-за неубранного снега, который перекрыл вход в здание суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Неубранный снег возле здания суда в Санкт-Петербурге.
Неубранный снег возле здания суда в Санкт-Петербурге.
t.me/SPbGS.

В воскресенье днем, 30 января, у судьи Колпинского райсуда возникли проблемы при проходе на работу для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

«К суду не подойти из-за снега. Судье, секретарю, прокурору — не пройти, конвою — не проехать», — говорится в сообщении.

За уборку снега на данной территории отвечают власти Колпино. Однако на звонки председателя суда там никто не ответил.

Позже в пресс-службе судов заявили, что снег таки убрали и судья смог пройти на работу.

«Возможность вершить правосудие в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга восстановлена!» — подчеркнули в сообщении.

Неубранный снег возле здания суда в Санкт-Петербурге.
Неубранный снег возле здания суда в Санкт-Петербурге.
t. me/SPbGS.
Неубранный снег возле здания суда в Санкт-Петербурге.
Неубранный снег возле здания суда в Санкт-Петербурге.
t. me/SPbGS.
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