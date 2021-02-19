Судья пожалела сибиряка, специально наехавшего на мать с коляской. СК в недоумении

Инцидент произошел 15 февраля во дворе дома по улице Александра Чистякова. Мужчина на автомобиле Toyota Corolla наехал на женщину с ребенком.
«В результате ДТП женщину с переломом правой ноги доставили в больницу на скорой помощи», — рассказали в городской ГИБДД.
По словам очевидцев, жительница дома подошла к водителю и сделала замечание из-за парковки в неположенном месте. В ответ на это мужчина развернул авто и сбил ее вместе с коляской.
После скандала региональный СК возбудил уголовное дело по признакам «покушения на убийство двух лиц, малолетнего лица, из хулиганских побуждений».
48-летнего мужчину быстро нашли и задержали. Он объяснил следствию, почему решил сбить оппонентку в споре.
«Подходит женщина и начинает ругаться. Почему я стою на газоне. После… вперед, а она мне дорогу перегораживает», — пояснил водитель.
Выяснилось, что новосибирца ранее привлекали к уголовной ответственности за кражу. Обвинение решило заключить его под стражу, поскольку мужчина «может скрыться или помешать расследованию».
Однако суд, изучив материалы дела и заслушав свидетелей, не согласился с точкой зрения обвинения.
По мнению судьи, каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что мужчина может скрыться или помешать расследованию, представлено не было.
«В удовлетворении ходатайства отказано. Освобожден из-под стражи в зале суда немедленно», — отметили в Кировском райсуде Новосибирска.
В СК заявили, что обжалуют отказ в аресте. Стоит отметить, что глава ведомства Александр Бастрыкин взял дело на контроль центрального аппарата. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура.