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19 февраля 3°C
Жизнь

Судья пожалела сибиряка, специально наехавшего на мать с коляской. СК в недоумении

Новосибирский СК обжалует отказ суда в аресте водителя за наезд на женщину с коляской, сообщает ГТРК «Новосибирск».

Наезд на мать с коляской. Новосибирск.
Наезд на мать с коляской. Новосибирск.
кадр из видео.

Инцидент произошел 15 февраля во дворе дома по улице Александра Чистякова. Мужчина на автомобиле Toyota Corolla наехал на женщину с ребенком.

«В результате ДТП женщину с переломом правой ноги доставили в больницу на скорой помощи», — рассказали в городской ГИБДД.

По словам очевидцев, жительница дома подошла к водителю и сделала замечание из-за парковки в неположенном месте. В ответ на это мужчина развернул авто и сбил ее вместе с коляской.


После скандала региональный СК возбудил уголовное дело по признакам «покушения на убийство двух лиц, малолетнего лица, из хулиганских побуждений».

48-летнего мужчину быстро нашли и задержали. Он объяснил следствию, почему решил сбить оппонентку в споре.

«Подходит женщина и начинает ругаться. Почему я стою на газоне. После… вперед, а она мне дорогу перегораживает», — пояснил водитель.

Выяснилось, что новосибирца ранее привлекали к уголовной ответственности за кражу. Обвинение решило заключить его под стражу, поскольку мужчина «может скрыться или помешать расследованию».

Однако суд, изучив материалы дела и заслушав свидетелей, не согласился с точкой зрения обвинения.

По мнению судьи, каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что мужчина может скрыться или помешать расследованию, представлено не было.

«В удовлетворении ходатайства отказано. Освобожден из-под стражи в зале суда немедленно», — отметили в Кировском райсуде Новосибирска.

В СК заявили, что обжалуют отказ в аресте. Стоит отметить, что глава ведомства Александр Бастрыкин взял дело на контроль центрального аппарата. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура.

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