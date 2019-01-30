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Жизнь

Судью в Алтайском крае пытались наказать из-за жены-чиновницы

Судью Усть-Пристанского районного суда Алтайского края Павла Трища пытались отстранить за то, что ему пришлось рассматривать дела с участием райадминистрации, где работала его жена. Квалифколлегия (ККС) судей посчитала это недопустимым, пишет Право.ру.

Правосудие. Суд.
Правосудие. Суд.
Анна Зайкова, altapress.ru

Павел Трищ рассмотрел 75 дел с участием администрации района, где его жена возглавляла юридический отдел. Участников дел об этом не уведомляли. Причем по 90% дел решения были вынесены не в пользу администрации.

В Совете судей в рассмотрении дел увидели нарушение. ККС согласилась, что повод для взыскания есть, но отказала главе Совета Судей в привлечении Трища к ответственности из-за истечения сроков давности. Судья же настаивал, что проступка в его действиях не было.

Он рассказал, что часть дел с участием администрации были рассмотрены, когда таких строгих требований к вопросу конфликта интересов просто не существовало. Также он работал в малосоставном суде и был единственным судьей, который на тот момент вообще мог рассматривать дела.

Рассмотреть дела его вынудила чрезвычайная ситуация — паводок в Алтайском крае. Процессы должны были пройти быстро, чтобы пострадавшие от наводнения могли получить жилье.

«Никакой личной заинтересованности или материальной заинтересованности не было», — указал он.

В итоге высшая квалифколлегия судей прислушалась к аргументам судьи и отменила решение ККС о наличии в его действиях проступка.

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