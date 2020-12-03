Судебные приставы и Ростехнадзор на месяц закрыли известное на Алтае крестьянское хозяйство

Для КХ «Крок» 2020 коронавирусный год вообще стал черным. Еще в феврале ушел из жизни его руководитель 59-летний фермер Александр Рябинин.
По некоторым данным, он пытался покончить с собой, но его вовремя остановили. Помочь мужчине не удалось: спустя две недели, не приходя в сознание, фермер скончался.
Александр Рябинин был известен как один из самых успешных производителей сахарной свеклы в регионе. Его предприятие не единожды становилось победителем краевого трудового соревнования. В 2016 году КХ «Крок» с 1 га получило в среднем 554 центнера свеклы.
3 декабря управление ФССП по Алтайскому краю распространило сообщение, что деятельность «Крока» приостановлена на 30 дней после проверки Ростехнадзора.
Причина — специалисты Ростехнадзора выявили серьезные нарушения при эксплуатации газового оборудования.
«Установлено, что опасный объект газоснабжения не зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов. Судебный приставом-исполнителем опечатаны и опломбированы запорные устройства с установкой заглушек на объекте должника и разъяснена степень ответственности за незаконное возобновление деятельности ранее установленного судом срока», — отмечается в пресс-релизе.