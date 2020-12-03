Судебные приставы и Ростехнадзор на месяц закрыли известное на Алтае крестьянское хозяйство

Краевая служба судебных приставов и Ростехнадзор на 30 дней приостановили деятельность крестьянского хозяйства «Крок» в Ребрихинском районе из-за нарушений эксплуатации газового оборудования.

Для КХ «Крок» 2020 коронавирусный год вообще стал черным. Еще в феврале ушел из жизни его руководитель 59-летний фермер Александр Рябинин.

По некоторым данным, он пытался покончить с собой, но его вовремя остановили. Помочь мужчине не удалось: спустя две недели, не приходя в сознание, фермер скончался.

Александр Рябинин был известен как один из самых успешных производителей сахарной свеклы в регионе. Его предприятие не единожды становилось победителем краевого трудового соревнования. В 2016 году КХ «Крок» с 1 га получило в среднем 554 центнера свеклы.

3 декабря управление ФССП по Алтайскому краю распространило сообщение, что деятельность «Крока» приостановлена на 30 дней после проверки Ростехнадзора.

Причина — специалисты Ростехнадзора выявили серьезные нарушения при эксплуатации газового оборудования.