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3 декабря
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Жизнь

Судебные приставы и Ростехнадзор на месяц закрыли известное на Алтае крестьянское хозяйство

Краевая служба судебных приставов и Ростехнадзор на 30 дней приостановили деятельность крестьянского хозяйства «Крок» в Ребрихинском районе из-за нарушений эксплуатации газового оборудования.

Судебные приставы.
Судебные приставы.
r22.fssp.gov.ru

Для КХ «Крок» 2020 коронавирусный год вообще стал черным. Еще в феврале ушел из жизни его руководитель 59-летний фермер Александр Рябинин.

По некоторым данным, он пытался покончить с собой, но его вовремя остановили. Помочь мужчине не удалось: спустя две недели, не приходя в сознание, фермер скончался.

Александр Рябинин был известен как один из самых успешных производителей сахарной свеклы в регионе. Его предприятие не единожды становилось победителем краевого трудового соревнования. В 2016 году КХ «Крок» с 1 га получило в среднем 554 центнера свеклы.

3 декабря управление ФССП по Алтайскому краю распространило сообщение, что деятельность «Крока» приостановлена на 30 дней после проверки Ростехнадзора.

Причина — специалисты Ростехнадзора выявили серьезные нарушения при эксплуатации газового оборудования.

«Установлено, что опасный объект газоснабжения не зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов. Судебный приставом-исполнителем опечатаны и опломбированы запорные устройства с установкой заглушек на объекте должника и разъяснена степень ответственности за незаконное возобновление деятельности ранее установленного судом срока», — отмечается в пресс-релизе.

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