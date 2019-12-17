Сугробы и колеи нашла прокуратура, когда проверяла качество уборки снега в Барнауле

В результате проверки выявлены нарушения требований национального стандарта к состоянию дорог, допустимому для обеспечения безопасности движения.
В частности, на дорогах, тротуарах, пешеходных переходах и остановках общественного транспорта обнаружены снежный накат, колейность, наледь, снежные валы и т.д.
«Ненадлежащее содержание улично-дорожной сети препятствует обеспечению безопасности дорожного движения, создает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, повреждения их имущества», — подчеркнули в прокуратуре.
Прокуратора внесла в администрацию Барнаула представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, ведомство потребовало привлечь к ответственности виновных лиц.