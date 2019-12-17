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Жизнь

Сугробы и колеи нашла прокуратура, когда проверяла качество уборки снега в Барнауле

Барнаульская прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД проверила, как городские власти исполняют нормы законодательства при содержании дорог, сообщает региональное надзорное ведомство.

Уборка снега в Барнауле 19 ноября.
Уборка снега в Барнауле 19 ноября.
Barnaul.org

В результате проверки выявлены нарушения требований национального стандарта к состоянию дорог, допустимому для обеспечения безопасности движения.

В частности, на дорогах, тротуарах, пешеходных переходах и остановках общественного транспорта обнаружены снежный накат, колейность, наледь, снежные валы и т.д.

«Ненадлежащее содержание улично-дорожной сети препятствует обеспечению безопасности дорожного движения, создает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, повреждения их имущества», — подчеркнули в прокуратуре.

Прокуратора внесла в администрацию Барнаула представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, ведомство потребовало привлечь к ответственности виновных лиц.

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