Сугробы под треть метра. Стало известно, сколько снега выпало в Алтайском крае

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, толщина снежного покрова в некоторых районах края варьируется в диапазоне от 6 до 16 сантиметров.
Больше всего снега выпало в Змеиногорске. Там специалисты зафиксировали толщину снежного покрова в 28 сантиметров.
Напомним, что в настоящее время Алтайский край находится под влиянием арктического антициклона. В регионе властвует морозная погода.
Уже во вторник, 12 ноября, начнется потепление, но оно будет сопряжено с осадками и усилением ветра.
А под занавес рабочей недели в регионе прогнозируют резкое похолодание. Местами в ночные часы, как ожидается, температура может опуститься до -27 градусов.