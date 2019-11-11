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Жизнь

Сугробы под треть метра. Стало известно, сколько снега выпало в Алтайском крае

Зимние температуры, установившиеся в Алтайском крае, вызывают у некоторых недоумение, поскольку в краевой столице при такой холодной погоде нет снега. Впрочем, синоптики рассказывают, что в других районах Алтайского края уже есть небольшие сугробы.

Автомобили в сугробах
Автомобили в сугробах
altapress.ru

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, толщина снежного покрова в некоторых районах края варьируется в диапазоне от 6 до 16 сантиметров.

Больше всего снега выпало в Змеиногорске. Там специалисты зафиксировали толщину снежного покрова в 28 сантиметров.

Напомним, что в настоящее время Алтайский край находится под влиянием арктического антициклона. В регионе властвует морозная погода.

Уже во вторник, 12 ноября, начнется потепление, но оно будет сопряжено с осадками и усилением ветра.

А под занавес рабочей недели в регионе прогнозируют резкое похолодание. Местами в ночные часы, как ожидается, температура может опуститься до -27 градусов.

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