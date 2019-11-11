Сугробы под треть метра. Стало известно, сколько снега выпало в Алтайском крае

Зимние температуры, установившиеся в Алтайском крае, вызывают у некоторых недоумение, поскольку в краевой столице при такой холодной погоде нет снега. Впрочем, синоптики рассказывают, что в других районах Алтайского края уже есть небольшие сугробы.