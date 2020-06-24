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Жизнь

Сухпаек российских солдат назвали лучшим в мире

Сухой паек российских военнослужащих назвали лучшим в мире, сообщает «Звезда».

Призывники едут в войска.
Призывники едут в войска.
Олег Богданов

Своеобразный рейтинг полевого довольствия солдат в разных странах составило литовское интернет-издание «Bored Panda», сравнившее индивидуальные рационы военных 14 стран.

В итоге же авторы обзора сделали вывод, что самым питательным и вкусным пайком обеспечены российские солдаты.

Следует отметить, что на время полевых учений каждому военнослужащему в России выдается ИРП (индивидуальный рацион питания), рассчитанный на сутки.

В российский сухпаек входят фрикадельки из говядины, гречневая каша с мясом, рагу из овощей, плавленый сыр, пюре из яблок, две пачки галет. Также в него в обязательном порядке включено несколько видов напитков: сок, чай, кофе. Помимо этого в сухом пайке имеется одноразовая посуда, салфетки, сухой спирт и спички для разведения огня.

К слову, второе место в рейтинге сухпайков заняла Германия, где солдат кормят овощным рагу, мясным рулетом, крекерами и шоколадом. Третье место — у Британии, где военный сухпаек состоит из овсяной каши, орехов, макарон и печенья.

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