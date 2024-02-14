Сумочка из ската и питонский ремень. Как барнаульский музыкант поменял микрофон на шило и открыл кожевенную мастерскую

Артем Капустин – человек творческий. Он профессиональный певец и долгое время выступал в ресторанах. Все изменил маленький кожаный браслет, который пробудил в мужчине страсть к кожевенному делу. Как музыкант решился открыть свою мастерскую и чем удивляет барнаульцев – в материале altapress.ru.

Два куска кожи

Сейчас у Артема Капустина целая коллекция кожаных браслетов на любой вкус и цвет. Помимо них мастер создает портмоне, кошельки, сумки, ремни, обложки на паспорт и многое другое.

Артем вспоминает, что с детства рос в окружении катушек и ниток, ведь его мама была швеей. И теперь во взрослом возрасте мужчина решил попробовать тоже сшить какую-нибудь вещь. Но выбрал для работы не ткань, а кожу. С тех пор, говорит мастер, так и не может остановиться.

«Больше всего мне нравилось то, что можно работать из дома, без руководителей и огромного количества людей. Ведь из-за творческой профессии приходилось постоянно находиться в социуме, и это на самом деле утомляет», - рассказывает собеседник.

Трудился мастер сначала в квартире, где ему выделили отдельную комнату. Первым, что он продал, был простенький картхолдер, «два куска кожи, сшитых вместе». Артем выставил его на продажу в интернете, а уже на следующий день его купили. «Честно сказать, я тогда абалдел! Оказывается, можно сделать что-то своими руками и продать! Это очень меня мотивировало», - вспоминает собеседник.

Семейное дело

Одним картхолдером дело не ограничилось. Артем научился делать новые аксессуары, сумки и ремни. Заказы стали сыпаться один за другим. К делу подключилась супруга Диана, став личным PR-менеджером мужа. Она связывалась с покупателями, вела социальные сети и занималась продвижением.

К слову, Диана по образованию моя коллега – журналист. Но поработать в профессии так и не успела. Сначала помогала мужу развить свое дело, а потом начала «отвечать за сыновей».

«Все дела по составлению бизнес-плана, сметы и прочие расчеты – я взяла на себя. В прошлом году я участвовала в федеральном проекте «Мама-предприниматель» и выиграла грант в 100 тыс. рублей на реализацию бизнеса. На эти деньги мы купили новое оборудование", - рассказывает девушка.

Вскоре семья Капустиных поняла, что работать на дому больше невозможно – требуется отдельная мастерская. Артем оформил статус самозанятого и получил средства социальной поддержки. На них мастер купил необходимую мебель, оборудование, материалы и арендовал небольшое помещение. И дело пошло, как швейная лапка по строчке – ровно и гладко.

Мастерская семьи Капустиных Юлия Дильман Мастерская семьи Капустиных Юлия Дильман

Чемпионская работа

В мастерской Артема стоят целые коробки, доверху наполненные кошельками, ремнями и обложками. Их заказывают в подарок близким, для личного пользования и в качестве корпоративных аксессуаров. Мастер признается, что порой устает от такого однообразия, ведь портмоне и обложки он давно уже делает за 10 минут. Поэтому ему так нравятся необычные просьбы покупателей. Одни из них: чемпионские пояса для победителей различных единоборств.

Материалы Артем заказывает как у отечественных продавцов, так и из-за границы. По мнению мастера, самая лучшая кожа – от итальянских фабрик.

В основном в работе используется кожа крупного рогатого скота. Но также Артем работает и с необычными материалами. Например, с кожей питона, варана, крокодила и даже с кожей рыбы - акулы и ската. Ее мастер находит не только в крупных городах и странах, но и у продавцов в Барнауле. «Но это разовая покупка, ведь материал экзотический», - добавляет мастер.

Мастерская семьи Капустиных Юлия Дильман

Планы на будущее

Сегодня семья Капустиных оформила ИП и планирует расширяться.

«Готовимся к повторному капиталовложению. Мы узнали недавно, что можно взять кредит на самозанятого. Скорее всего, будем обращаться, чтобы всё это переводить в более глобальные масштабы», - рассказывает собеседник.

Артем и Диана хотят арендовать второе помещение мастерской, где смогут поместить лазерный станок. А также нанять новых сотрудников, ведь один человек с таким потоком заказов уже не справляется. Обучать новых мастеров Артем будет сам.

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