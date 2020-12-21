Сундук желаний: мальчик попросил у Деда Мороза дрова

«Мальчишка из Курганской области заказал машину дров на зиму, чтобы дома было тепло», — цитирует Реву « Комсомольская правда ».

Письмо мальчика оказалось в сундуке желаний. Гости Великого Устюга берут из сундука конверт и могут исполнить желание, написанное в нем.

«Нам не хватает дров топить печку. Нужно восемь тысяч рублей, чтобы купить машину дров. Если сможешь, помоги, пожалуйста. Нам с мамой помочь больше некому», — написал в письме мальчик.