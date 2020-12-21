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Жизнь

Сундук желаний: мальчик попросил у Деда Мороза дрова

Мальчик из Петуховского района (Курганская область) попросил у Деда Мороза дрова на зиму, сообщила заведующая почтовым отделением волшебника Наталья Рева.

Дрова.
Дрова.
СС0

«Мальчишка из Курганской области заказал машину дров на зиму, чтобы дома было тепло», — цитирует Реву «Комсомольская правда».

Письмо мальчика оказалось в сундуке желаний. Гости Великого Устюга берут из сундука конверт и могут исполнить желание, написанное в нем.

«Нам не хватает дров топить печку. Нужно восемь тысяч рублей, чтобы купить машину дров. Если сможешь, помоги, пожалуйста. Нам с мамой помочь больше некому», — написал в письме мальчик.

Письмо мальчика вытянули жители Костромы, пишет ura.ru. Они связались с местным сельсоветом и оплатили заказ дров в дом мальчика.

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