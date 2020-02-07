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Жизнь

Суперлуние в феврале 2020: что это такое и когда смотреть

9 февраля наступит первое суперлуние в 2020 году: на небосводе взойдет очень яркая и большая луна. Рассказываем, что такое суперлуние, почему его называют «снежной луной» и сколько еще раз можно будет увидеть суперлуние в этом году.

Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле.
Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Что такое суперлуние

Суперлуние означает, что луна находится в точке, близкой к минимальному расстоянию до Земли. Поэтому спутник будет выглядеть больше и ярче обычного. За этим явлением можно наблюдать невооруженным глазом.

Суперлуние в феврале

В древности некоторые народности называли суперлуние в феврале «снежной Луной», так как именно в это время вновь наступали обильные снегопады, сообщили в Барнаульском планетарии.

Суперлуние. 19 марта 2011г.
Суперлуние. 19 марта 2011 г.
Михаил Хаустов

Даты суперлуний в 2020 году

Суперлуния в 2020 году будут 9 февраля, 9 марта, 8 апреля, 7 мая, 16 октября и 15 ноября, сообщает dailyhoro.ru.

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