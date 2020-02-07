Суперлуние в феврале 2020: что это такое и когда смотреть

Что такое суперлуние
Суперлуние означает, что луна находится в точке, близкой к минимальному расстоянию до Земли. Поэтому спутник будет выглядеть больше и ярче обычного. За этим явлением можно наблюдать невооруженным глазом.
Суперлуние в феврале
В древности некоторые народности называли суперлуние в феврале «снежной Луной», так как именно в это время вновь наступали обильные снегопады, сообщили в Барнаульском планетарии.
Даты суперлуний в 2020 году
Суперлуния в 2020 году будут 9 февраля, 9 марта, 8 апреля, 7 мая, 16 октября и 15 ноября, сообщает dailyhoro.ru.