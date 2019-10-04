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Жизнь

Супермодель и «икона стиля 90-х» опубликовала фото из сауны

Супермодель Синди Кроуфорд сохранила роскошную фигуру и моложавый вид.

Мода. Одежда. Магазин.
Мода. Одежда. Магазин.
СС0

Фото, которыми она поделилась, вызвали восхищение подписчиков.

«Скучала по утренней сауне. Наконец-то дома», — написала 53-летняя топ-модель.

Она вернулась с Недели моды в Париже, где вместе с мужем поддерживала дочь, топ-модель Кайю Гербер, пишет Lenta.ru.

Комментаторы отметили, что модель прекрасно выглядит без макияжа: «Королева», «Шикарная», «Такая милая», «Так выглядит счастье и внутренняя наполненность», «Всегда супермодель», «Вау, вот это натуральная красота! Такая молодая», пишет mail.ru.

Синди Кроуфорд — американская супермодель, ведущая MTV, актриса.

Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых сексуальных звёзд XX века по версии журнала Playboy. В 2002 году Кроуфорд была названа одной из пятидесяти самых красивых людей мира журналом People. В 40 лет она заняла 26 место в рейтинге журнала Maxim Hot 100.

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