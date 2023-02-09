Супругам погибших участников СВО будут оказывать максимальную соцподдержку

Госдума приняла во втором, основном чтении, законопроект о соцподдержке супругов погибших участников СВО. Об этом сообщает ТАСС .

Закон предполагает, что супругам погибших военнослужащих, не вступившим в повторный брак, будут оказывать максимальные меры социальной поддержки. Состав семьи, в которых они живут, не влияет.

В настоящее время, такую поддержку оказывают только тем супругам, которые проживают одиноко или только с детьми. Если супруги погибших военнослужащих проживают с другими членами семьи, например с родителями, то закон на них не распространяется.

Ранее центр приема гуманитарной помощи для бойцов СВО открылся в Барнауле.