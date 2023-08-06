Супруги из Алтайского края стали самыми популярными блогерами

Они известны подписчикам как Андрей и Люся Лунёвы. Поначалу они выкладывали видео о своей деревенской жизни. В самом начале своей карьеры у них был телефон за 3 тыс. рублей.



Очень популярны видео о засолке, Андрей снимет целые пособия. Сами супруги уже три года едят мясные и рыбные консервы собственного приготовления. Подписчики постоянно просят поделиться рецептами деревенских заготовок и хозяйскими хитростями, подчеркивают Вести Алтай.



Сейчас Лунёвы есть во всех соцсетях, дополнительно зарабатывают на рекламе. В месяц выходит вторая зарплата Андрея.



К негативным комментариям Лунёвы относятся философски: они сами выбрали этот путь. И продолжают показывать всем свою обычную жизнь без прикрас. У супругов есть только два табу: с подписчиками они не делятся проблемами, ведь у каждого своих хватает. И не говорят о политике. В остальном – жизнь, как она есть.

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