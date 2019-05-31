C 1 июня cупруги смогут составлять одно завещание на двоих

С 1 июня в России вступают в силу поправки в законодательство, которые дают возможность мужу и жене составить общее на двоих завещание, пишет « Парламентская газета ».

Супруги смогут определять любых наследников и их доли.

Данный документ будет терять силу, если муж или жена составят отдельное завещание, или если они разведутся.

Также закон дает супругам право убирать из завещания наследников без указания причин. Но это нововведение не затронет несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и нетрудоспособных родителей — лишить их доли в наследстве по-прежнему будет нельзя.

Другое новшество касается возможности заключения наследственного договора. Это соглашение между гражданином и его наследниками, в котором определяются порядок и условия перехода прав на имущество после его смерти. В качестве наследников могут быть определены любые лица, в том числе юридические.

Павел Крашенинников,

депутат Госдумы , инициатор поправок:

Условия наследственного договора могут быть как имущественного, так и неимущественного характера. Например, наследодатель пропишет, что наследники обязаны прежде часть полученных акций отдать на благотворительность и только после этого смогут воспользоваться их оставшейся частью. А изменить или расторгнуть наследственный договор можно только при жизни сторон и по их обоюдному желанию.

Он отметил, что те, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, то есть несовершеннолетние дети, дети-инвалиды, нетрудоспособные родители и супруги, при любых условиях договора смогут ее получить.