Супружеская пара распродала все имущество и теперь живет на круизных лайнерах

Супруги из Теннесси Моника и Джорел больше года живут на круизных лайнерах, сообщает Вreakinglatest.news .

Пара уже год не готовит еду, не стирает одежду и не ходит по магазинам. Супруги подбирают круизные туры так, чтобы сойти с одного судна и сразу пересесть на другое.

Все началось в 2022 году, когда отец Моники заболел и чуть не умер. Тогда пара решила, что не хочет ждать пенсии и откладывать мечту всей жизни – путешествовать.

Супружеская пара учителей продала свое имущество, сдала в аренду дом и отправилась в круиз по Карибскому морю. После тура супруги не вернулись домой, а пересели на другое судно.

За год влюбленные совершили 36 круизов подряд и посетили десятки стран.

Ранее самый большой в мире круизный лайнер отправился в плавание.

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