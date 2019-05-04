Суровые барнаульские байкеры торжественно открыли мотосезон

Ведущий Андрей Брусника провел зрелищные конкурсы: участники «пачкали» монтажной пеной пассажира соперника и ловили переброшенный через натянутую веревку шарик с водой. Парни соревновались в умении выпить лимонад в специальном снаряжении, при этом управляя веревочками дощечкой со стаканом. Также состоялся традиционный конкурс на самый громкий мотор.
В 16.00 колонна колоритных байкеров отправилась в путь по маршруту: ТРЦ «Galaxy» — ТРЦ «Арена» — шоссе Ленточный бор — пр. Калинина — «Байк-бар». ГИБДД выделила мотопатруль.
Вечером мероприятие продолжилось в «Байк-баре»: для гостей выступила группа «Провинция». Организаторами мероприятия выступили МК «Колесницы дорог» и «S.S.R. CREW».