Суровый сибирский «капустник». Как женщины-заключенные трудятся на полях в Алтайском крае

Женская исправительная колония №6 в селе Шипуново обеспечивает овощами все остальные исправительные учреждения Алтайского края. Как женщины работают на полях подсобного хозяйства, удалось запечатлеть фотокорреспонденту altapress.ru Анне Зайковой.

От прополки до засолки

Мы застали на работах в капустном поле 17 человек. Женщины занимались прополкой. Все они отбывали наказание впервые. Труд полностью ручной — вручную садят, сеют и собирают урожай. Техника используется лишь для вспашки, фрезирования и межрядной обработки. При нас заключенные занимались прополкой.

Как рассказала замначальник ИК-6 майор внутренней службы Екатерина Дудко, в этом году на полях колонии отведено 7,2 га под капусту, 6,8 га — под морковь и 5,2 га — под свеклу. Продукты после сбора урожая проходят калибровку — слишком мелкие или слишком крупные отправляются на засолку.