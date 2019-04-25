Свадьба на природе: воплоти свою мечту в жизнь вместе с бутик-отелем «Золотая подкова»

В последнее время все больше людей проводят на природе один из самых торжественных и знаменательных дней в своей жизни. На свежем воздухе можно собрать много гостей и воплотить в жизнь все свои желания. Чтобы сыграть свадьбу мечты, не нужно уезжать далеко за город, ведь это можно сделать в бутик-отеле «Золотая подкова». Он расположен в нагорный части Барнаула. Из центра туда можно доехать за несколько минут. В « Золотой подкове » молодоженов и гостей ждут уютный зал, вкусные блюда русской и европейской кухни, комфортный отель и атмосфера настоящего праздника.

Свадьба — важнейший день в жизни влюбленных, и все хотят сделать его незабываемым. Пожалуй, главный плюс торжества на природе — это свежий воздух и полная свобода действий. Молодожены могут сами организовать свою свадьбу и заранее продумать все до мелочей. На обширной территории «Золотой подковы» места хватит для воплощения любых желаний.

Бутик-отель находится в уютном месте в реликтовом лесу. Гости церемонии смогут насладиться по-настоящему чистым воздухом и отдохнуть от городского шума и суеты. В «Золотой подкове» ничто не помешает вашему празднику, там не будет посторонних людей, а церемония пройдет в уютной домашней атмосфере.

Выездная регистрация

Выездная церемония — лучший вариант, чтобы оригинально провести вашу свадьбу. В городских ЗАГСах в большинстве случаев церемонии проходят по одному сценарию. Чтобы избежать однообразия, молодожены все чаще выезжают на свежий воздух и проводят на природе красивую церемонию, посвященную только им и их истории любви.

В «Золотой подкове» есть несколько красивых лужаек. Там можно поставить тематическую арку, которая воплотит все ваши идеи и идеально впишется в стиль церемонии. На территории бутик-отеля гости займут удобные места и смогут увидеть невесту и жениха без спешки и томительного ожидания в холле обычного ЗАГСа. Для пожилых людей можно организовать отдельную удобную зону, где их не побеспокоит шумная музыка.

На природе многие устраивают фотосессию, фоном становится живописный лес. Ваши снимки точно будут отличаться от типичных фотографий во время регистрации. Здесь же можно устроить фуршет и полностью расслабиться на природе, организовать красивую встречу гостей. И, конечно же, ваш праздник будет сопровождать приятная музыка.

Бутик-отель «Золотая подкова». Фото предоставлено рекламодателем.

Отдых в уютном ресторане

После яркой регистрации гости могут перейти в ресторанный комплекс «Золотой подковы». В красиво оформленном зале с комфортом разместятся молодожены и все их близкие. В бутик-отеле хватит места для зажигательных танцев и конкурсов. В «Золотой подкове» есть банкетный зал на 100 человек, ресторан на 50 мест и банкетная зона на 14 человек.

Во время торжества хочется порадовать себя и гостей вкусными и оригинальными блюдами. Профессиональные повара, которые работают в «Золотой подкове», смогут исполнить любые кулинарные желания. Блюда русской и европейской кухни готовят из натуральных экологически чистых продуктов.

Прекрасным завершением праздника станут торжественные проводы молодоженов и вечерняя фотосессия на природе.

Бутик-отель «Золотая подкова». Фото предоставлено рекламодателем.

Комфортный отель

После веселого вечера с близкими можно отдохнуть в одном из комфортных номеров отеля «Золотой подковы». Гостиница находится в живописном месте в окружении деревьев. Из окон открывается красивый вид на лес. Гости могут выбирать номера различной категории, в том числе люкс и полулюкс. В каждом номере есть все необходимое для комфортного отдыха.

Для молодоженов есть особые предложения: номер «Золотой стандарт» и апартаменты. «Золотой стандарт» — это просторный номер с большой кроватью, балдахином и джакузи внутри. Апартаменты же расположились в двух уровнях, там есть банкетная зона, зона отдыха, большая кровать и джакузи. В этот номер ведет отдельный вход.

«Золотая подкова» дарит подарки молодоженам. При заказе банкета — номер в подарок, а при заказе фуршета — лужайка для регистрации.

Бутик-отель «Золотая подкова» стал любимым местом отдыха многих жителей Алтайского края. Побывав там один раз захочется вернуться и снова насладиться природой и тишиной. Узнайте и вы, что значит настоящий отдых.