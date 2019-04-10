Свадебные фотографы рассказали о приметах грядущего развода

Свадебные фотографы поделились случаями с подготовки и проведения бракосочетания, после которых молодожены подавали на развод, пишет Lenta.ru.

Свадьбы, на которых что-то пошло не так.

Один из самых верных поводов опасаться за будущий брак — это ссора во время свадьбы, отметили фотографы на сайте Reddit.

«Одна из пар ругалась всю свадьбу. Они даже почти не смотрели друг на друга. Нам даже пришлось фотошопить улыбку на лице жениха», — вспомнил один комментатор.

Также, по мнению фотографов, если один из новобрачных на свадьбе постоянно молчит, хорошим это не закончится.

«Один жених сказал от силы десять слов за всю свадьбу. А невеста и ее мать, наоборот, разговаривали много и громко. Невеста хотела, чтобы все было идеально. Спустя год они развелись», — поделился другой пользователь.

Плохой знак — неуважение к увлечениям другого человека при планировании свадебной фотосъемки. Один фотограф рассказал о женихе, который очень хотел сняться с друзьями в образе ковбоев с Дикого Запада, но его возлюбленная заставила его фотографироваться с йорком. Они расстались еще до того, как фотограф подготовил снимки.

Пользователи также обратили внимание на неочевидные признаки скорого развода. Например, манера разрезания свадебного торта.

«Я клянусь, что все пары, которые кидали тортом в лицо друг другу, позже расстались. А те, кто этого не делали, остались вместе. Может, это знак уважения друг к другу», — считает один из участников дискуссии.

По слова другого фотографа, все свадьбы, которые он проводил в парке, заканчивались разводом. Он прозвал эту локацию «проклятыми лужайками».