Сварщик – яркая профессия с творческим подходом.

На предприятиях Алтайского края много современных строек. И почти ни одна из них не обходится без сварщиков — представителей яркой профессии, которая впервые появилась именно в России.

— Сварка — это на 100% творчество, — объясняет сварщик Денис Линник.

Больше 20 лет сварка — это и его профессия, и любовь, и вызов. Денис — сварщик на полуавтоматических и автоматических машинах предприятия «Коксохиммонтаж Северо-Запад».

Его работа — сваривать конструкции, элементы, изделия и трубы из металла различных типа, состава, назначения и степени сложности. Профессионализм в работе представителей этой непростой специальности определяется по качеству сварного шва.

Поиск золотой середины

— Я пришел в профессию в начале 2000-х. Учил меня мастер, объяснял нюансы и специфику. Он все время говорил две фразы, хоть и прошло столько лет, но я их не забыл. Первая: «Сварщик должен заварить так, чтобы любой, кто увидит этот шов, сказал: «Да, это красота». А вторая: «Если не получается, сядь, отдохни, успокойся, проанализируй и повтори снова. И так, до тех пор, пока не получится», — рассказывает Денис. — В нашей профессии важно следить за тем, что ты делаешь и постоянно анализировать процесс. Что-то идет не так, думай, в чем ошибка.

Этого подхода Денис Линник придерживается сам и советует его ребятам, которые приходят на предприятие работать. Эти два правила помогли сварщику стать в кругу коллег уважаемым мастером.

Метод сварки был изобретен в 1802 году. Россиянин Василий Петров из Белгорода отрыл эффект электрической дуги. Температура между двумя электродами была настолько высокой, что позволяла расплавлять металлы. Переложить на практику открытие Петрова смог русский изобретатель Николай Бенардос. Детом 1885 года он подал заявку в Департамент торговли и мануфактур и попросил выдать ему трехлетний патент на изобретение. Речь шла о «Способе соединения и разъединения металлов непосредственным действием электрического тока». Его он назвал «электрогефест». Используя свое изобретение, Бенардос открыл в Санкт-Петрбуге показательную мастерскую и небольшой завод для производства сварочных работ по этому способу.

Серьезная профессия требует очень ответственного подхода. Раз в два года каждый сварщик должен подтверждать свою квалификацию, пройдя аттестацию в Национальном агентстве качества сварки. Удостоверение НАКС получают на каждый вид работ, и не важно, варят обычный черный металл, алюминий или сплав. Но и это не все. Даже имея удостоверения допуска, прежде чем начнется работа на новом объекте, сварщик должен сделать допускной образец. Его передают в лабораторию неразрушающего контроля, где подвергают радиографическому, ультразвуковому, механическому испытанию. Только после получения результатов экспертизы сварщик может приступить к работе.

Сварщик — яркая профессия с творческим подходом. Архив компании «Коксохиммонтаж Северо-Запад».

— Понимаете, профессия сварщика как раз и интересна тем, что ты создаешь. Эти конструкции простоят годы, десятилетия. Объекты будут способствовать развитию разных отраслей экономики, регионов, — рассуждает Денис. — Поэтому моя работа ответственна и сложна, но и интересна.

Сварщикам постоянно приходится обновлять свои знания о сварочных аппаратах, металлах и их свойствах и, конечно, нормативных документах. Такая постоянная подготовка помогает в сложных ситуациях. Например, когда приходится сталкиваться с материалами и сплавами, которые привозят в страну впервые.

Так было у Дениса, когда он вместе с коллегами строил трубопроводы разной емкости. В работу дали нержавейку с высоким содержанием меди. Материал выбрал для работы проектировщик, в России этот сварочный материал давно не использовался. Сварочные материалы заказали в Германии. Оттуда их уже поставляли в Россию. Но на самой же строительной площадке и начался тот творческий процесс, о котором говорил Денис. Сварщику нужно подобрать режим работы сварочного аппарата и сделать небольшой шов, смотря, как он идет. Не течет ли где, как плавится металл, и, если требуется, поменять настройки. Все это для того, чтобы получить нужный результат.

— Наша работа, как в поговорке, «век живи, век учись». Мне всегда было интересно что-то новое и можно ли сделать работу еще лучше. Когда ты что-то делаешь в первый раз, а до тебя такого никто не делал, — это вызов самому себе. Какие-то режимы подбираю сам, а где-то с ребятами советуюсь или с прорабом обсуждаю нюансы. Сварка — это творческий процесс, но и без команды тут не сделаешь ничего, — говорит Денис.

Как раз такой случай на творческую смекалку произошел в бригаде, в которой работает Денис Линник, в прошлом году. В Череповце они варили аппарат по производству кислоты. Делали его из нержавеющей стали. В технологической карте был прописан один ход работ, но на практике он не давал должного результата, пришлось корректировать работу на ходу. Результат таких изысканий оказался лучше, чем был прописан в технологической карте.

Сварщик — яркая профессия с творческим подходом. Архив компании «Коксохиммонтаж Северо-Запад».

Современный сварщик — это изобретатель

Похожий случай был и в Киришах на нефтеперерабатывающем заводе, когда бригада варила колонну по переработке нефти. Сделали работу близко к параметрам, указанным в карте, но чуть-чуть изменили настройки и на выходе получили лучшее качество изделия. Параметры, по словам Дениса, меняли вплоть до ведения электрода к горелке и режимов подачи проволоки, напряжения, динамики.

Нюансов в работе со сварочным аппаратом много, и все нужно знать и… чувствовать. Сам аппарат похож на компьютер, вот только в нем один показатель влияет на другой, и нужно знать, как все меняется при минимальной перенастройке. Каждый шов — поиск золотой середины и идеальных комбинаций для достижения главного результата — качества.

Нередко творческие изыскания приводят к тому, что сварщики становятся авторами новых технологий. Так было с Денисом и его коллегами, когда они разработали свою технологию на основе представленных документов. После пройденных испытаний и получения доказательств ее качества они получили право использовать ее в работе на других объектах.

Профессионалы востребованы на рынке

Самое главное качество, которым должен обладать тот, кто хочет стать сварщиком, — терпение. Без него не будет и скрупулезности, и кропотливости в работе, не будет и ответственности, а это все важно в профессии сварщика. Не получится стать профессионалом и без желания работать и учиться.

Здесь, как и в других профессиях, нельзя стать мастером своего дела за пару недель. Сложный аппарат, различные металлы и объекты, а еще работа, ориентированная не только на качество, но и на скорость. Профессионализм вырабатывается методом проб и ошибок, умением анализировать свои действия и признавать неправоту. Но если профессионализм приобретен, то он открывает дороги.

— Если ты действительно хороший сварщик, то к тебе относятся с уважением, к твоему мнению прислушиваются. Это всегда важно в работе, какие у тебя с коллективом выстроены отношения, — рассуждает Денис. — Ну, а второй момент, не менее важный. Профессионал востребован на рынке труда. Чем больше ты умеешь, чем лучше ты делаешь свою работу, тем больше у тебя перспектив на рынке труда и возможностей получать большую зарплату за свою работу.

В работе сварщика много нюансов. Их нужно не просто знать в теории, но видеть своими глазами, пробовать с ними работать, понимать, что делается и для чего.

Каждый вид сварки особенный, у каждого свои нюансы. Будь это ручная дуговая, полуавтоматическая, автоматическая или ручная аргонодуговая сварка. А ведь нужно еще учитывать какой металл в работе — черный, цветной, сплав… И при этом не забывать о свой безопасности и безопасности коллег.