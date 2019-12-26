Свастика из детских тел в алтайском лагере: с чего началась и чем закончилась неудачная шутка

В оздоровительном лагере «Чайка» под Бийском один из работников уложил детей на пол в форме свастики. Об этом он сам написал в Instagram. Когда фотография разлетелась по соцсетям и стала предметом горячих обсуждений, автор фото поспешил оправдаться. Позже к истории подключился региональный минздрав.

Преподаватель лагеря выложил фото с подписью «Люблю свою работу». Многие комментаторы всерьез разозлились.

«Не знаю куда обратиться, у нас в городе есть лагерь круглогодичный, куда отправляем своих детей, и там творится черти что, детей свастикой выкладывают, неизвестно чему учат», — написал подписчик группы «Инцидент Барнаул».

Позже автор фото объявил о своем увольнении из лагеря и сказал, что никого не хотел обидеть своим действием, не подразумевал злого умысла, более того, он «абсолютно толерантный человек» и «патриот своей страны».

«Данный поступок, безусловно, недопустимый, но он не подразумевался как действие, направленное на разжигание ненависти, вражды и нетерпимости. С работы я, разумеется, увольняюсь, педагогической деятельностью больше не занимаюсь. Я — не экстремист, не националист, все это лишь абсолютно неудачная шутка, которая закончилась очень плохо», — рассказал он на своей странице «вКонтакте».

Неожиданным в этой ситуации оказался комментарий министерства здравоохранения Алтайского края. Там же в Instagram чиновники заявили, что вожатые проводили репетицию танца «Звёздочка» к новогоднем представлению, а на фото — один из фрагментов танца.

Подготовку к новому году в лагере взяли на контроль.