Свастика из детских тел в алтайском лагере: с чего началась и чем закончилась неудачная шутка

Преподаватель лагеря выложил фото с подписью «Люблю свою работу». Многие комментаторы всерьез разозлились.
«Не знаю куда обратиться, у нас в городе есть лагерь круглогодичный, куда отправляем своих детей, и там творится черти что, детей свастикой выкладывают, неизвестно чему учат», — написал подписчик группы «Инцидент Барнаул».
Позже автор фото объявил о своем увольнении из лагеря и сказал, что никого не хотел обидеть своим действием, не подразумевал злого умысла, более того, он «абсолютно толерантный человек» и «патриот своей страны».
«Данный поступок, безусловно, недопустимый, но он не подразумевался как действие, направленное на разжигание ненависти, вражды и нетерпимости. С работы я, разумеется, увольняюсь, педагогической деятельностью больше не занимаюсь. Я — не экстремист, не националист, все это лишь абсолютно неудачная шутка, которая закончилась очень плохо», — рассказал он на своей странице «вКонтакте».
Неожиданным в этой ситуации оказался комментарий министерства здравоохранения Алтайского края. Там же в Instagram чиновники заявили, что вожатые проводили репетицию танца «Звёздочка» к новогоднем представлению, а на фото — один из фрагментов танца.
Подготовку к новому году в лагере взяли на контроль.