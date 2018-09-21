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Светлана Ходченкова решительно сменила образ

Российская актриса Светлана Ходченкова перевоплотилась в героиню Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани». И не зря — поклонники 33-летней актрисы очень обрадовались ее новому имиджу.

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
из открытых источников в интернете

Светлана не надевала вечернего платья и жемчугов, а лишь ограничилась высокой прической и сигареткой в мундштуке. Но комментаторы сразу узнали культовый образ легенды Голливуда и отметили, что актрисе он очень идет.

«Очень стильно, в духе 60-х», «Образ Одри очень вам идет», «Завтрак у Тиффани. Красотка!», «Леди совершенство», «Обожаю такие образы! Очень гармонично и женственно!», «Образ из шестидесятых. Светлана, вы прекрасны!», «Суперкрасавица», — написали они, пишет mail.ru.

Хотя некоторые отметили, что на опубликованном фото актриса похожа на Джулию Робертс.

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