Светлана Радионова: я принимаю решения, в которые верю

Светлана Геннадьевна Радионова руководит Федеральной службой по надзору в сфере природопользования с 24 декабря 2018 года. Менее чем за три года она провела реорганизацию ведомства, смогла повысить эффективность работы инспекторов. А в феврале 2021 года на весь мир прогремела новость о взыскании (назначении) штрафа в 146 млрд рублей за нанесенный ущерб экологии. Рекордной компенсации Росприроднадзору под руководством Радионовой удалось добиться через суд. О том, как ковались железные принципы госслужащей, читайте в материале.

Краткая биография

Радионова Светлана Геннадьевна родом из Алматы. Окончила школу в столице Казахской ССР. Первое высшее образование по специальности «юриспруденция» получила в Саратовской государственной академии права в 1999 году. Еще один диплом по этому же направлению защитила через 12 лет в Международной бизнес-школе при РГУ имени Губкина. Также окончила РАНХиГС при Президенте РФ в 2012-м.

После выпуска из первого вуза Радионова поступила на службу в прокуратуру подмосковного города Жуковского, где работала сначала помощником, а затем старшим помощником прокурора. В 2002 году перевелась на аналогичную должность в столичную межрайонную прокуратуру, где трудилась следующие шесть лет.

В 2008 году Светлану Радионову пригласили на работу в Следственный комитет РФ, где она была референтом Главного управления процессуального контроля.

Надзор за промышленной безопасностью

Важным этапом в карьере стала работа в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. В 2009 году Радионова Светлана получила пост руководителя в управлении, которое отвечало за лицензионную деятельность. Вскоре ее повысили: с 2010 по 2018 годы Светлана Геннадьевна работала в должности заместителя главы федерального ведомства. Получила звание почетного работника топливно-энергетического комплекса. Коллеги по Ростехнадзору считают, что она была самым сильным специалистом на этом посту.

Радионова активно участвовала в обновлении нормативно-правовой базы и разработке Федеральных норм и правил, которые установили единые требования к обеспечению промышленной безопасности на предприятиях нефтегазового сектора. С ее подачи началось внедрение систем дистанционного контроля, позволяющих в онлайн-режиме следить за состоянием опасных производственных объектов.

Также она ввела практику четырехсторонних соглашений, которые позволили наладить продуктивное взаимодействие между властью и бизнес-структурами. Благодаря такой политике, удалось модернизировать нефтегазовую отрасль, сократить аварийность на предприятиях и количество производственных травм.

На посту главного экологического инспектора

Росприроднадзором Светлана Радионова руководит с 2018 года. С первых дней в должности она проводит реорганизацию Службы. Разработанный ею план рассчитан до 2024 года и включает в себя ряд серьезных преобразований, в том числе:

расширение инспекторского состава ( к расчетному периоду эти специалисты должны составлять две трети от общего штата ведомства);

к расчетному периоду эти специалисты должны составлять две трети от общего штата ведомства); сокращение административных подразделений и должностей;

увеличение заработной платы инспекторов за счет перераспределения ресурсов внутри Службы;

повышение прозрачности деятельности: информацию о проводимых проверках и результатах работы можно найти на сайте Росприроднадзора;

более оперативное реагирование на сообщения о возможных нарушениях природоохранного законодательства.

По инициативе Радионовой возродилась такая структура, как Научно-технический совет. В его состав входят специалисты Службы, представители государственных органов власти, ученые и промышленники. НТС стал площадкой для обсуждения важных вопросов в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Также в рамках Совета все стороны вносят свои предложения по совершенствованию механизмов надзора и изменениям, которые необходимо внести в законодательство.

В феврале 2021 года был утвержден приказ Минприроды об установлении методики исчисления вреда, наносимого атмосферному воздуху. Над разработкой этого документа трудились около двух лет, тогда как разговоры о необходимости создания единых правил расчета выбросов в профильных министерствах и ведомствах велись на протяжении десятилетия.

Разработка и утверждение этой методики стали важным шагом в создании системы квотирования выбросов. Документ позволит устанавливать нормативы и квоты на вредные выбросы в атмосферу и рассчитывать нанесенный природе ущерб. Предполагается, что за превышение допустимых показателей предприятия будут вносить в бюджеты разных уровней порядка 27 млрд рублей ежегодно. Эксперты считают, что это простимулирует промышленников к вложению средств в модернизацию предприятий и повышению экологической безопасности производств.

Эта работа вписывается в рамки федерального проекта «Чистый воздух», в котором участвует Росприроднадзор. Мероприятия, предусмотренные программой, направлены на улучшение экологической обстановки в 12 городах России, где проблемы с загрязнением воздуха стоят наиболее остро.

Также Служба занимается масштабным аудитом лицензий недропользователей. За год ведомство проверило более 300 разрешений на разведку и разработку месторождений и выявило 765 нарушений в этой области, 445 из которых являются основанием для отзыва лицензии. На основе аудита глава Росприроднадзора планирует создать полный реестр лицензированных объектов добычи полезных ископаемых.

Громкое дело

В 2021 году Росприроднадзору удалось добиться беспрецедентной компенсации за экологический вред. Решение по делу АО «НТЭК» — дочерней компании «Норникеля», допустившей утечку более чем 21 тысячи тонн дизельного топлива в почву и водные объекты, — было принято 5 февраля. Суд обязал виновника выплатить свыше 146 миллиардов рублей за нанесенный ущерб природе.

Радионова лично следила за ходом работ по ликвидации аварии и оценке ущерба, прилетая в Красноярск на все судебные заседания. Принципиальную позицию главы природоохранного ведомства оценили мировые экологические организации, в числе которых Greenpeace и WWF. По их мнению, это дело станет уроком для всех промышленных предприятий.