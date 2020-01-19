Светлые и искренние поздравления с Крещением в стихах, прозе и смс

Поздравления с Крещением Господним в стихах
Жить счастливо и свободно,
Честно, искренне желаю
И с Крещением Господним
Вас сердечно поздравляю!
Пусть здоровье не подводит,
Чтоб на всё хватало сил,
На душе было спокойно…
И Господь чтоб вас хранил!
В день Крещения январский
Пусть студеная вода
Смоет горести, печали
И проблемы навсегда!
Что бы в жизни ни случилось,
Пусть Господь тебя хранит,
Счастьем, бодростью, здоровьем
В этот праздник наградит!
Пускай в Господнее Крещение
Будут сердца ваши чисты!
Пошлет всем Бог благословение,
Исполнит добрые мечты!
Пускай душа поет от счастья,
А сердце верит в чудеса.
Пусть все проблемы и ненастья
От вас отводят небеса!
Поздравления с Крещением в прозе
Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.
Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы все тяготы и заботы ушли, омытые святой водой этого благодатного дня. Пусть праздник подарит душевное равновесие, крепкое здоровье, мир в семье и уют в доме.
С Крещением! Желаю быть здравым, молодым, активным, чаще закаляться и не опасаться простуды. Пусть крещенские холода уберегут тебя от всякой болезни, даруют радость и тепло.
Поздравления с Крещением Господним для смс
Пускай в Господнее Крещение
Будут сердца ваши чисты!
Пошлет всем Бог благословение,
Исполнит добрые мечты!
Пусть водица на Крещение
Принесет с собой везение.
А крещенский пусть мороз
Сбережет от лишних слёз.
В светлый праздник пожелаю —
Пусть душа твоя сверкает!
Пусть крещенская вода
Беды смоет без следа.