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Жизнь

Светлые и искренние поздравления с Крещением в стихах, прозе и смс

19 января православный мир празднует Крещение Господне. Верующие ходят в храмы, на богослужениях освящают воду. Многие по традиции купаются в ледяных освященных купелях на реках и озерах. К празднику altapress.ru подготовил подборку поздравлений с Крещением Господним-2020 в прозе, стихах и для смс.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Поздравления с Крещением Господним в стихах

Жить счастливо и свободно,
Честно, искренне желаю
И с Крещением Господним
Вас сердечно поздравляю!

Пусть здоровье не подводит,
Чтоб на всё хватало сил,
На душе было спокойно…
И Господь чтоб вас хранил!

В день Крещения январский
Пусть студеная вода
Смоет горести, печали
И проблемы навсегда!

Что бы в жизни ни случилось,
Пусть Господь тебя хранит,
Счастьем, бодростью, здоровьем
В этот праздник наградит!

Пускай в Господнее Крещение
Будут сердца ваши чисты!
Пошлет всем Бог благословение,
Исполнит добрые мечты!

Пускай душа поет от счастья,
А сердце верит в чудеса.
Пусть все проблемы и ненастья
От вас отводят небеса!

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Поздравления с Крещением в прозе

Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.

Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы все тяготы и заботы ушли, омытые святой водой этого благодатного дня. Пусть праздник подарит душевное равновесие, крепкое здоровье, мир в семье и уют в доме.

С Крещением! Желаю быть здравым, молодым, активным, чаще закаляться и не опасаться простуды. Пусть крещенские холода уберегут тебя от всякой болезни, даруют радость и тепло.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Поздравления с Крещением Господним для смс

Пускай в Господнее Крещение
Будут сердца ваши чисты!
Пошлет всем Бог благословение,
Исполнит добрые мечты!

Пусть водица на Крещение
Принесет с собой везение.
А крещенский пусть мороз
Сбережет от лишних слёз.

В светлый праздник пожелаю —
Пусть душа твоя сверкает!
Пусть крещенская вода
Беды смоет без следа.

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