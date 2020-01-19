Светлые и искренние поздравления с Крещением в стихах, прозе и смс

Жить счастливо и свободно,

Честно, искренне желаю

И с Крещением Господним

Вас сердечно поздравляю! Пусть здоровье не подводит,

Чтоб на всё хватало сил,

На душе было спокойно…

И Господь чтоб вас хранил!

В день Крещения январский

Пусть студеная вода

Смоет горести, печали

И проблемы навсегда! Что бы в жизни ни случилось,

Пусть Господь тебя хранит,

Счастьем, бодростью, здоровьем

В этот праздник наградит!