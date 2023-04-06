Светлый праздник Благовещенье: дата, традиции и народные приметы

В отличие от Пасхи у Благовещенья фиксированная дата — 7 апреля. В этот день проходит ровно девять месяц со дня Рождества (7 января) — срок вынашивания ребенка.
Да, такой праздник называют Кириопасхой. Однако такие совпадения бывают очень редкими. В последний раз Кириопасху праздновали в 1991 году.
Следующая Кириопасха случится только в 2075 году.
Праздник связан с библейским преданием. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть — она станет матерью сына Божия Иисуса Христа.
Само название праздника — «Благовещенье» — появилось только в VII веке. До этого праздник называли «день приветствия», «возвещение», «Приветствие Марии».
Полное название праздника звучит следующим образом — Благовещение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы, и Приснодевы Марии.
В Благовещение в храмах проходит всенощное бдение. Оно начинается с Великого повечерия, и читается Литургия св. Иоанна Златоуста. Священнослужители в этот день надеваю облачение голубого цвета — он считается оттенком Богородицы.
Также в праздник после службы выпускают на волю птиц из клеток — как напоминание о свободе для каждого творения Божьего.
В день Благовещенья запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. В том числе убираться в доме, стирать, мыть окна. Разрешено только еду.
Также нельзя ругаться и спорить с близкими. Конфликт может навлечь на человека беды и горести на долгие годы.
Не стоит отказывать в просьбах и помощи нуждающимся. День следует посвятить добрым делам и благотворительности.
В 2023 году Благовещенье выпадает не на страстную неделю — последнюю неделю поста перед Пасхой. В связи с этим в праздник можно сделать послабления.
Разрешено подавать рыбу и выпечку без мясной начинки. Верующие пекут дома просфоры — пресные небольшие булочки. Их освещают в храме во время литургии.
Просфоры делают для каждого члена семьи. Есть их нужно обязательно натощак.
- Ясная погода предвещает богатый урожай и теплое лето.
- Дождь сулит хорошую рыбалку и грибную осень.
- Если снег еще не растаял ко дню Благовещенья, то хороших всходов ждать не стоит.
- Загаданное в праздник желание обязательно сбудется.