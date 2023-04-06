6 апреля
﻿
Жизнь

Светлый праздник Благовещенье: дата, традиции и народные приметы

Благовещение Пресвятой Богородицы считается одним из главных православных праздников.

Голубь. Благовещение.
Голубь. Благовещение.
СС0
1
Когда празднуют Благовещенье?

В отличие от Пасхи у Благовещенья фиксированная дата — 7 апреля. В этот день проходит ровно девять месяц со дня Рождества (7 января) — срок вынашивания ребенка.

2
Может ли Пасха совпасть с Благовещением?

Да, такой праздник называют Кириопасхой. Однако такие совпадения бывают очень редкими. В последний раз Кириопасху праздновали в 1991 году.

Следующая Кириопасха случится только в 2075 году.

Благовещение-2017
Благовещение-2017
Наталья Кимайкина
3
История праздника

Праздник связан с библейским преданием. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть — она станет матерью сына Божия Иисуса Христа.

Само название праздника — «Благовещенье» — появилось только в VII веке. До этого праздник называли «день приветствия», «возвещение», «Приветствие Марии».

Полное название праздника звучит следующим образом — Благовещение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы, и Приснодевы Марии.

4
Традиции Благовещения

В Благовещение в храмах проходит всенощное бдение. Оно начинается с Великого повечерия, и читается Литургия св. Иоанна Златоуста. Священнослужители в этот день надеваю облачение голубого цвета — он считается оттенком Богородицы.

Также в праздник после службы выпускают на волю птиц из клеток — как напоминание о свободе для каждого творения Божьего.

Благовещение-2017
Благовещение-2017
Олег Богданов
5
Что нельзя делать в праздник?

В день Благовещенья запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. В том числе убираться в доме, стирать, мыть окна. Разрешено только еду.

Также нельзя ругаться и спорить с близкими. Конфликт может навлечь на человека беды и горести на долгие годы.

Не стоит отказывать в просьбах и помощи нуждающимся. День следует посвятить добрым делам и благотворительности.

6
Обязательно нужно поститься в этот день?

В 2023 году Благовещенье выпадает не на страстную неделю — последнюю неделю поста перед Пасхой. В связи с этим в праздник можно сделать послабления.

Разрешено подавать рыбу и выпечку без мясной начинки. Верующие пекут дома просфоры — пресные небольшие булочки. Их освещают в храме во время литургии.

Просфоры делают для каждого члена семьи. Есть их нужно обязательно натощак.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/
7
Приметы на Благовещение
  • Ясная погода предвещает богатый урожай и теплое лето.
  • Дождь сулит хорошую рыбалку и грибную осень.
  • Если снег еще не растаял ко дню Благовещенья, то хороших всходов ждать не стоит.
  • Загаданное в праздник желание обязательно сбудется.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость