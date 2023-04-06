Светлый праздник Благовещенье: дата, традиции и народные приметы

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Может ли Пасха совпасть с Благовещением?

Да, такой праздник называют Кириопасхой. Однако такие совпадения бывают очень редкими. В последний раз Кириопасху праздновали в 1991 году.

Следующая Кириопасха случится только в 2075 году.