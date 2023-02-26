Великий Пост 2023. Когда он начнется, сколько продлится и как соблюдать

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Как проходит Великий Пост

Великий Пост проходит в три этапа. Первая неделя — Масленичная — предваряет Великий Пост. В этот период люди постепенно отучаются от мяса и готовятся к посту.

За Сырной неделей идут Святая Четыредесятница и Страстная Седмица.

В первые 14 дней человек идет навстречу Богу. Через ограничение в пище, молитву и покаяние в грехах он приближает себя к Христу.

В последние семь дней Сам Христос идет к человеку через последние проповеди, Тайную Вечерю, Голгофу и Воскресение. Так верующий с Богом встречает самый главный христианский праздник — Пасху.