26 февраля
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Жизнь

Великий Пост 2023. Когда он начнется, сколько продлится и как соблюдать

После веселого празднования Масленицы наступает Великий Пост. В православии это время духовного очищения. Altapress.ru рассказывает, когда он начнется и сколько продлится, какие традиции и запреты стоит соблюдать.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/
1
Начало и завершение Великого Поста

Великий Пост в 2023 году начинается 27 февраля и продлится до 15 апреля.

2
Почему после Масленицы постятся

По поверию, верующие люди молятся в память о постном подвиге Христа. Иисус Христос после Своего Крещения 40 дней без воды и еды находился в пустыне.

Постная еда. Хлеб
Постная еда. Хлеб
СС0
3
Зачем поститься?

Для верующих Великий Пост не только воздержание от некоторой пищи, но и время духовного очищения. В этот период люди молятся, борются с грехами и учатся покаянию.

4
Как проходит Великий Пост

Великий Пост проходит в три этапа. Первая неделя — Масленичная — предваряет Великий Пост. В этот период люди постепенно отучаются от мяса и готовятся к посту.

За Сырной неделей идут Святая Четыредесятница и Страстная Седмица.

В первые 14 дней человек идет навстречу Богу. Через ограничение в пище, молитву и покаяние в грехах он приближает себя к Христу.

В последние семь дней Сам Христос идет к человеку через последние проповеди, Тайную Вечерю, Голгофу и Воскресение. Так верующий с Богом встречает самый главный христианский праздник — Пасху.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/
5
Что можно и нельзя есть в этот период

Верующие постятся в соответствии со специальным календарем. В определенные дни они соблюдают сухоядение, в другие готовят горячую пищу без масла. По выходным можно есть пищу с маслом.

Самыми строгими неделями Поста считаются первая и Страстная Седмица. Усердные христиане в эти дни даже не вкушают ничего сытнее кусочка хлеба и воды.

Однако следует понимать, что пост — это не диета. Цель Великого Поста — не в запрете на творог или колбасу, а в покаянии.

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