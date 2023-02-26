Великий Пост 2023. Когда он начнется, сколько продлится и как соблюдать

Великий Пост в 2023 году начинается 27 февраля и продлится до 15 апреля.
По поверию, верующие люди молятся в память о постном подвиге Христа. Иисус Христос после Своего Крещения 40 дней без воды и еды находился в пустыне.
Для верующих Великий Пост не только воздержание от некоторой пищи, но и время духовного очищения. В этот период люди молятся, борются с грехами и учатся покаянию.
Великий Пост проходит в три этапа. Первая неделя — Масленичная — предваряет Великий Пост. В этот период люди постепенно отучаются от мяса и готовятся к посту.
За Сырной неделей идут Святая Четыредесятница и Страстная Седмица.
В первые 14 дней человек идет навстречу Богу. Через ограничение в пище, молитву и покаяние в грехах он приближает себя к Христу.
В последние семь дней Сам Христос идет к человеку через последние проповеди, Тайную Вечерю, Голгофу и Воскресение. Так верующий с Богом встречает самый главный христианский праздник — Пасху.
Верующие постятся в соответствии со специальным календарем. В определенные дни они соблюдают сухоядение, в другие готовят горячую пищу без масла. По выходным можно есть пищу с маслом.
Самыми строгими неделями Поста считаются первая и Страстная Седмица. Усердные христиане в эти дни даже не вкушают ничего сытнее кусочка хлеба и воды.
Однако следует понимать, что пост — это не диета. Цель Великого Поста — не в запрете на творог или колбасу, а в покаянии.