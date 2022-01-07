Светлый праздник: как барнаульцы встретили Рождество. Фоторепортаж altapress.ru

Наш фотокорреспондент побывал на ночной службе в храме Святого Димитрия Ростовского и запечатлел, как горожане разделили радость Рождества.

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в своем рождественском послании подчеркнул: «Праздник Рождества Христова — это исполнение древних пророчеств, это главное событие человеческой истории <…> Только Бог способен насытить Собой человеческие искания. Сколько бы люди ни искали на земных путях радости, счастья, что бы ни вдохновляло, ни радовало человека, но и смысл жизни, и радость, и себя самого по-настоящему он может найти только в Боге <…> Пусть свет Вифлеемской звезды всегда озаряет наши души, подавая силу идти путем Самого Христа, Который да дарует нам здравие, мир, крепость духовную и да ведет нас по нелегким жизненным путям».