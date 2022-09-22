Светло и современно. В Шелаболихе открыли культурно-спортивный центр

В селе Шелаболиха Алтайского края случилось долгожданное событие — открылся культурно-спортивный центр «Юность». Не успели новенькие двери распахнуться, как здание уже заполонили талантливые дети и взрослые. Где же им приходилось быть раньше и какие планы теперь здесь строят, расскажем в этом материале.

Открытие культурно-спортивного центра «Юность». Фото Минкультуры Алтайского края , сетевого издания «Толк»

За счет края

«Юность» — двухэтажный культурно-спортивный центр, выкрашенный в яркие и жизнерадостные цвета, чем напоминает детскую игрушку. Здесь располагаются Шелаболихинская ДЮСШ и районный многофункциональный культурный центр. Построили здание площадью более 2,3 тыс. метров за счет только лишь регионального бюджета. «Подарок от края» — так о нем говорят.

Денис Губин,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

— Я уверен, что этот центр станет точкой притяжения, где можно открыть в себе новые таланты. Здесь не будет умолкать детский смех.

Цифра Порядка 200 млн рублей выделены для строительства и оснащения комплекса по краевой адресной инвестиционной программе.

«Шелаболихинский район на протяжении нескольких последних десятилетий оставался единственным в крае, где не было главного культурного объекта, — рассказывает министр культуры края Елена Безрукова, приехавшая на торжественное открытие. — Та же ситуация и со спортом».

Как рассказывает министр, возведение нового комплекса затянул этап проектирования и подготовки необходимой документации. Сам же процесс строительства занял два года. Сейчас комплекс готовятся передать в муниципальную собственность.

У объекта была долгая прелюдия. Период ожидания — порядка 10 лет. Сам объект построили в нормативные сроки, за два года. Понадобилось еще некоторое время, чтобы подготовить документацию и ввести объект в эксплуатацию.

Открытие культурно-спортивного центра «Юность». Фото Минкультуры Алтайского края , сетевого издания «Толк»

Места хватит всем

Все эти годы в распоряжении творческих коллективов были лишь школьные актовые залы, кабинеты и даже подвалы администрации района.

Элеонора Беккер,

руководитель вокального академического народного ансамбля «Элегия»:

— Очень трудно было с инструментом, только в музыкальной школе мы могли петь под фортепиано. Под фонограмму было непривычно петь. Сейчас же у нас есть прекрасный концертмейстер, занимаемся с ним в большом зале.

Коллектив «Элегия» уже в конце октября проведет межрайонный фестиваль академического пения. Без новой площадки сделать это было невозможно. Репетирует ансамбль теперь вместе с новым и молодым участником — Василием Рязановым. В новом центре он также учит детей художественному мастерству.

Кружок рисования открыли в марте, детям приходилось ютиться в темных приспособленных помещениях. «Желающих много, не всех можно было разместить, — рассказывает Рязанов. — Теперь же это возможно. Сейчас работаю с детьми разного возраста: от дошкольников до седьмого класса. Если будут желающие, можем набрать и старшую группу».

Обо всем этом преподаватель говорит в кабинете, где дети уже старательно вырисовывают на мольбертах арбуз. В смежном кабинете группа вяжет крючком. На стеллажах у стен хранятся подделки третьего объединения — кружка декора в интерьере.

Елена Безрукова,

министр культуры Алтайского края:

— Некоторые направления творчества в районе в принципе не развивались, потому что для этого не было условий. Например, хореография. А ведь это очень популярно. Многие с удовольствием отдают своих детей: и для физической формы, и для достойного умения выступать на сцене, подавать себя. Теперь здесь есть хореографический класс.

В комплексном центре не пустуют даже коридоры. На первом этаже в холле будут проводить дискотеки для детей и взрослых. На втором — мы встретили несколько временных выставок: изделий из глины, картин, книг и другие.

В будущем литературное объединение «Берег» проведет в «Юности» концерт с поэтами, писателями, художниками, бардами. Он пройдет в «сердце» здания — компактном концертном зале для 200 зрителей. Здесь и на летней сцене показывали яркие праздничные концерты в честь открытия «Юности».

Открытие культурно-спортивного центра «Юность». Фото Минкультуры Алтайского края , сетевого издания «Толк»

От фитнеса до тяжелой атлетики

Для спортсменов в «Юности» тоже остается много места. В комплексе есть большой и светлый спортзал, полностью подготовленный для мини-футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса. Совсем рядом находятся раздевалки и тренажерка, где одновременно могут заниматься 10 человек.

«Сейчас мы имеем достаточно благоприятные условия для работы тренеров, для занятий спортом, и в ближайшее время грядут яркие победы спортсменов Шелаболихинского района», — сказал исполняющий обязанности министра спорта Алтайского края Максим Рябцев.

Слова Рябцева подтвердил и Павел Розбах из администрации Шелаболихинского района.

Павел Розбах,

заведующий отделом администрации района по физической культуре и спорту:

— Спортзал многофункционален — таких в районе больше нет. Мы открыли новое направление, которого раньше не было в ДЮСШ, — баскетбол. Также теперь мы сможем играть в футбол в помещении: раньше делали это только на улице, в теплое время года. Если войдем в единый реестр спортивных объектов, то сможем проводить соревнования краевого уровня.

Открытие культурно-спортивного центра «Юность». Фото Минкультуры Алтайского края , сетевого издания «Толк»

В день открытия комплекса «АлтайБаскет» сыграл с местными юными спортсменами, а воспитанники школы Алексея Смертина погоняли мяч с чемпионками по дворовому футболу, командой «Кучук».

Отметим, что посещать «Юность» будут жители не только райцентра, но и всего района.

Также новый культурно-спортивный комплекс построили в Белоярске. Он ждет ввода в эксплуатацию.