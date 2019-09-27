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Жизнь

Светофор для «спринтеров» обнаружили на оживленной магистрали в Барнауле

Работу светофора, который не позволяет пешеходам нормально перейти проезжую часть, зафиксировала на видео жительница Барнаула.

Светофор.
Светофор.
altapress.ru

«Перекрёсток Павловский тракт — Советской Армии. Светофор, успеть перейти дорогу на который практически невозможно», — отмечает автор заметки в паблике «Барнаул 22».

Также в комментарии под видео говорится: «Хорошо, если вы здоровы и можете бегать. Но если это не так, то, скорей всего, вам придется остановиться посередине дороги или на трамвайных путях».

Автор видео Ольга Лакеева добавляет, что лично она еще ни разу не смогла перейти эту дорогу на зеленый сигнал.

«Возможно, устройство нуждается в регулировке?», — задается она вопросом.

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