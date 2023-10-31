31 октября
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Жизнь

Светящиеся качели, настольные игры и беседки. Как преобразился Центральный парк и когда его откроют — фоторепортаж altapress.ru

Безопасность, деревянные лавочки, шикарный фонтан, семейные фотозоны. Что хранит в себе Центральный парк за пока еще закрытыми воротами – в фоторепортаже altapress.ru.

Обновленный парк "Центральный".
Обновленный парк "Центральный".
Анна Зайкова

Новые дорожки, беседки, скамейки и детские площадки со специальным покрытием, раздельный мусор, ландшафтный дизайн, арт-объекты и пешеходный фонтан, получивший вторую жизнь. Все это — обновленный Центральный парк.

Пока что парк закрыт, но фотокорреспонденту altapress.ru удалось в него попасть. Снимки сделали прямо перед снегопадом.

Парк действительно выглядит так, как на фото. Возле фонтанов — белые подвесные кольца-качели. В темноте они еще и светятся.

А летом заработает пешеходный фонтан, тоже с подсветкой.

Обновленный парк &quot;Центральный&quot;.
Обновленный парк "Центральный".
Анна Зайкова
Обновленный парк &quot;Центральный&quot;.
Обновленный парк "Центральный".
Анна Зайкова
Обновленный парк &quot;Центральный&quot;.
Обновленный парк "Центральный".
Анна Зайкова

Еще на территории есть семейные фотозоны, столы для игры в шахматы, шашки и другие настолки.

Безопасность граждан обеспечат 27 камер, которые установили по всему парку. А по вечерам будут работать фонари.

В "Центральном" установили теплые комфортные туалеты и 80 урн. Некоторые из них предназначены для раздельного сбора мусора.

Когда откроют парк

Закончить строительство должны уже 31 декабря. Барнаульцам осталось ждать недолго.

Напомним, что парк закрыт для посетителей с 10 мая.

На ремонт «Центрального» выделили 100 млн рублей за счет нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2022 году он стал победителем городского голосования.

Кстати, аттракционы оставили. Это отличает парк от Изумрудного, где после ремонта сделали много пешеходных зон, детских площадок, установили амфитеатр и залили пруд.

Ранее мы рассказывали, что обрели и что потеряли барнаульцы после реконструкции Изумрудного парка.

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