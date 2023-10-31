Светящиеся качели, настольные игры и беседки. Как преобразился Центральный парк и когда его откроют — фоторепортаж altapress.ru

Новые дорожки, беседки, скамейки и детские площадки со специальным покрытием, раздельный мусор, ландшафтный дизайн, арт-объекты и пешеходный фонтан, получивший вторую жизнь. Все это — обновленный Центральный парк.
Пока что парк закрыт, но фотокорреспонденту altapress.ru удалось в него попасть. Снимки сделали прямо перед снегопадом.
Парк действительно выглядит так, как на фото. Возле фонтанов — белые подвесные кольца-качели. В темноте они еще и светятся.
А летом заработает пешеходный фонтан, тоже с подсветкой.
Еще на территории есть семейные фотозоны, столы для игры в шахматы, шашки и другие настолки.
Безопасность граждан обеспечат 27 камер, которые установили по всему парку. А по вечерам будут работать фонари.
В "Центральном" установили теплые комфортные туалеты и 80 урн. Некоторые из них предназначены для раздельного сбора мусора.
Когда откроют парк
Закончить строительство должны уже 31 декабря. Барнаульцам осталось ждать недолго.
Напомним, что парк закрыт для посетителей с 10 мая.
На ремонт «Центрального» выделили 100 млн рублей за счет нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2022 году он стал победителем городского голосования.
Кстати, аттракционы оставили. Это отличает парк от Изумрудного, где после ремонта сделали много пешеходных зон, детских площадок, установили амфитеатр и залили пруд.
Ранее мы рассказывали, что обрели и что потеряли барнаульцы после реконструкции Изумрудного парка.