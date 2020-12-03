Свежая пресса со скидкой. В Алтайском крае стартовала Всероссийская декада подписки

В период льготной декады с 3 по 13 декабря вы можете оформить подписку на 1 полугодие 2021 года по выгодным ценам.

Издания ИД «Алтапресс» также принимают участие в акции. Стоимость подписки на них на 1 полугодие 2021 года существенно снижена:

«Свободный курс» со скидкой — 526,68 рублей (вместо 630,78 рублей),

«Печки-Лавочки» со скидкой — 302,76 рублей (вместо 363,06 рублей),

Журнал «Телепарк» со скидкой — 687,48 рублей (вместо 818,58 рублей),

«ТВ-Пульт» со скидкой — 406,08 рублей (вместо 483,06 рублей).

Акция проводится во всех почтовых отделениях связи Алтайского края и на сайте podpiska.altapress.ru.

Также вы можете оформить льготную подписку по телефону 63−55−02 через агентство подписки «Алтай» с доставкой газеты в офис или удобный для читателя киоск «Роспечать» (только для Барнаула).