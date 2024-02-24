Свинина и телятина приветствуются в этот день на обеденном столе. И при чем здесь нож

Altapress.ru рассказывает о традициях и запретах этого праздника.
Этот праздник хорош для обильного семейного торжества. Нужно накрыть стол с мясными блюдами — свининой, телятиной. Если позволит содержимое портмоне.
В любом случае позовите к столу друзей или родственников — привлечете к себе благосостояние.
Что нельзя делать в этот день:
- нельзя работать — можно навлечь на себя несчастия;
- лучше не оставлять нож на столе — может произойти сильная ссора;
- не выносить мусор после захода солнца — можно потерять с ним все деньги.
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