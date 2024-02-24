24 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Свинина и телятина приветствуются в этот день на обеденном столе. И при чем здесь нож

24 февраля в народе почитают Власия Севастийского — христианского святого, покровителя домашних животных.

Еда. Мясо.
Еда. Мясо.
Michael Stern, CC BY-SA 2.0, part from original

Altapress.ru рассказывает о традициях и запретах этого праздника.

Этот праздник хорош для обильного семейного торжества. Нужно накрыть стол с мясными блюдами — свининой, телятиной. Если позволит содержимое портмоне.

В любом случае позовите к столу друзей или родственников — привлечете к себе благосостояние.

Что нельзя делать в этот день:

  • нельзя работать — можно навлечь на себя несчастия;
  • лучше не оставлять нож на столе — может произойти сильная ссора;
  • не выносить мусор после захода солнца — можно потерять с ним все деньги.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость